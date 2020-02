Lleno hasta la bandera en el desfile de Carnaval de Foz

La originalidad y la espectacularidad siempre son apuestas seguras en el Carnaval. Y en Foz de eso hay, y de sobra. Los 2.000 participantes de este sábado no defraudaron y se repartieron entre los más coloristas, los más simpáticos, los más impresionantes, los más llamativos, los más clásicos, los más diferentes y un sinfín más de mases. Aquí puedes ver las mejores fotos del desfile.

Eran las cinco de la tarde cuando los primeros participantes salieron del puerto y pasaba de las ocho cuando lo hicieron los últimos. Cuatro horas de desfile en unas calles abarrotadas de gente desde el inicio al final del recorrido, una afluencia que cada año es mayor y que el sábado se vio aún más favorecida por el buen tiempo.

La carroza de la reina y sus damas, muy animadas durante todo el recorrido, abrieron la comitiva. Los shows de algunos de los grupos más míticos de Foz arrancaron más de una sonrisa como el de Burras Vellas, caracterizados como gimnastas para Tokio 2020 o Pé do Molete, que montaron un chiringuito de playa haciendo una barbacoa en directo. También llamó la atención Komando do Val reproduciendo el Mercado de Primavera de Ferreira. Impresionante también fue la carroza de la Peña Ñass, que evocaba las minas del antiguo oeste y cautivó el grupo Tas que Pías con su caracterización de moteras y un maquillaje muy logrado. Pernas do Centiño tiraron de actualidad y reprodujeron el entierro de Franco, que acabó resucitando al ritmo de No estaba muerto. Os Larpeiros, otros míticos, apostaron por el safari y Fálame Sempre por la equitación. Tampoco faltaron los payasos de la tele, un recuerdo para la mítica Sabrina. Y a todo ello hay que sumar el colorido y los espectaculares trajes de las comparsas.

El jurado no lo tuvo nada fácil pero tras muchas deliberaciones, al final este fue el resultado. En adultos, el primer premio individual fue para Bajo el mar, seguido de Hay que ser torero y El gallo Bartolito. En parejas ganaron Catrinas de terra Abadín, Como entrenar a mi dragón y Reciclando macetas para mi jardín. La charanga ganadora fue Fozarela. En adultos encabezó la clasificación Pernas do Centiño seguido de Tas que Pías, Pé do Molete, Os Colgados, Burras vellas, Os de Barres y Fálame Sempre. En comparsas fue A Choca la vencedora y después Habelas Hainas, A Folixa, Os Macanudos, Sin Xeito, As Farangullas y Trouleiras. Finalmente, la carroza ganadora fue la de Éche o que hai, después Ñaasss, Los Revoltosos de Sarria, Larpeiros y Gandallada.

En la categoría infantil, en individuales el primer clasificado fue A la feria olé olé, seguido de Píntame y Volvoreta y en parejas ganó Sirena e mexicano. Los grupos vencedores fueron O mellor enxame de Foz, Zarapalleiras-Jambo y Vaia Circo. Los premios al ingenio fueron para Os Colgados y A la feria olé olé. El del componente más viejo fue para Gandallada y el más joven fue para Sin Xeito.

PROGRAMA.Este domingo es el día infantil con baile en la Sala Bahía a partir de las cinco de la tarde. Estará animado por el Show das Pamisuky y la actuación del mago Benxamín y habrá hinchables y talleres infantiles. Las entradas cuestan tres euros. Y a las ocho y media de la tarde vuelve la sátira más ácida en el Touporroutou, organizado por la asociación A Pomba do Arco en el colegio Martínez Otero.

Y el lunes, a las once de la noche, será el tradicional baile en la Sala Bahía amenizado por las orquestas Ciclomanía y Eventec. Entradas a 3 euros. Y el martes vuelve a haber baile infantil, a las cinco en la Sala Bahía.