Foz brinda o mellor espectáculo

O Entroido de Foz vai de récord en récord e para este ano prevese unha participación de 2.500 inscritos. Unha cifra que non estará moi lonxe de alcanzarse a raíz do bo ritmo que levan as incripcións, que se pecharán definitivamente hoxe. "Dá bo tempo e hai que estar á altura das circunstancias", bromea o alcalde, Fran Cajoto, sobre unha festa que está no top das moitas que se celebran no concello e, sen lugar a dúbidas, un Entroido dos máis importantes de Galicia que agardan sexa declarado de Interese Turístico.

Interese está claro que esperta e turismo tamén, pois o rexedor confirma que xa hai moita xente este fin de semana na localidade, "que vén coñecer o pobo e aproveita para facelo no fin de semana do Entroido, porque ten oído falar moito e ben del, porque ten unha sona que vai medrando", di Cajoto. Unha cita que arrancará ás cinco da tarde dende o porto, onde este ano volverán colocarse unhas gradas para poder seguir o desfile sentado.

Entroido en Foz. EP

Unha idea das que xurdiu o ano pasado por mor da pandemia e semella que veu para quedarse, pois son moitas as persoas que optan por esta fórmula para seguir con máis comodidade a saída dos participantes e para o que aínda hai asentos libres, que se poden reservar ao prezo de tres euros, e de balde para os cativos. Unhas gradas para o que se conta coa colaboración de Deputación de Lugo

Un desfile que o Concello retransmite tamén por streaming, co que chega a todo o mundo e sobre todo a aqueles focegos que por causa de forza maior non podan estar no seu querido Entroido. O certo é que son poucos os que non se desplazaron, pois hai moitísima xente que está fóra e que garda vacacións para non perderse o evento e desfrutar así cos seus de toda unha xornada chea de grandes emocións.

Entroido en Foz. EP

Raíña

Así son eles e é que en Foz "nótase, vívise, pálpase..." o tolo axetreo desas horas previas ao gran día, recoñece orgulloso o rexedor, aínda que o certo é que moitos están xa en modo Carnaval dende hai meses, pois foi en outubro cando se escolleu a raíña nunha terna de aspirantes. Uxía Valmayor Forés foi a escollida e, xunto as súas damas Iria Sánchez Irimia e Carla Velasco García, foi coroada o pasado sábado nunha cea, na que se marcou un novo récord, con preto de 1.200 comensales, e todos eles disfrazados, entre eles o alcalde, ataviado como o rei Aragorn de El Señor de los Anillos, temática que comparteu con outros membros do goberno local, como Inés López Couto e Ángel Fernández Neira, o presidente de O Noso Foz, asociación que organiza o Entroido, xunto co Concello.

Cea de coración da raíña e damas. JM ÁLVEZ

Unhas entidades que non se esquecen de destacar o importantísimo papel dos moitos colaboradores, que apoian e respaldan cada un dos actos do Entroido de Foz, desde os que exercen de xurado, que teñen que decidir quenes son os merecedores dos máis de 8.000 euros que se reparten en premios, outro novo récord que axuda tamén a darlle un forte pulo á festa. "Tamén temos que recoñecer o importante labor de Protección Civil e non só de Foz, pois temos o apoio doutras agrupacións como a de Portomarín, Policía Local, Garda Civil, sanitarios, traballadores municipais, de empresas contratradas, voluntarios...", puntualiza o rexedor. Un esforzo que é vital para que a festa transcorra sen incidentes como ata o de agora.

Máis de 8.000 euros en premios repartiranse no desfile de mañá, tralo que haberá un baile na sala bahía

Cea de coración da raíña e damas. JM ÁLVEZ

Pasado e futuro

A cea de coroación foi tamén un momento de botar a vista atrás, pois a raíña deste agardado 2023 pertence á comparsa Sin Xeito, que xusto nesta edición celebra o seu 25 aniversario. Unha ducia daquelas integrantes que estiveron no primeiro desfile siguen hoxe na formación e poden contar en primeira persoa o ascenso meteórico dunha festa que mantén no humor o seu mellor aliado e que sigue acollendo aos de fóra cos brazos abertos e cóntase con participación de Galicia e tamén de Asturias.

Un momento para a nostalxia foi tamén a apertura á tardiña de onte da exposición, adicada este ano ao Touporroutou, no ano no que celebra tres décadas de vida. Un certame, que se celebra sempre o domingo tralo desfile, no que se len as coplas que a xente escribe de maneira anónima e deposita en diversas urnas que se colocan nos locales de hostalería. "Primeiro se lían ao aire libre na Praza de Mondoñedo, logo se pasou ao local dos xubilados para despoir ir á casa da cultura e terminar nas últimas edición no salón de actos do colexio Martínez Otero porque houbo que ir ampliando espazos", cuenta un integrante da formación homenaxeada este ano e que será a encargada hoxe de dar o pregón na sala Bahía. Un acto no que pode pasar de todo, pois os do Touporroutou, que agora xa son asociación cultural, son moito de improvisar e igual que fan coas coplas farán tamén co seu pregón, que para algo levan o teatro nas veas.

Inauguración da exposición sobre o Touporrotou. EP

Unha cita que se completa coa lectura das coplas, esas si interpretadas polos seus compositores e con premios para as mellores. A proximidade das eleccións municipais promete ser un filón, pero temas hai dabondo para darlle correa a actualidade, claramente.

Comadres e máis

A sala Bahía volve ser o epicentro da festa e cunha superampliación pola carpa habilitada para a ocasión acolle todos os actos principais do Entroido focego e foi o escenario tamén da cea de comadres de onte, que reuniu a máis de cen mulleres nunha cea con festa posterior, organizada polas asociacións de Mulleres Rurais (Afammer) e as amas de casa da localidade.

Será tamén onde se desenvolvan todos os bailes, empezando polo posterior ao desfile, amenizado polos grupos Bomba e Los Coleguitas; pasando polo baile infantil do domingo, co espectáculo infantil O show das Pamisuky, inchables e obradoiros infantís, a partires das cinco da tarde, e sen esquecer o baile do farolillo do luns, unha cita de toda a vida que se buscou como recuperar nos últimos anos "e que está collendo moita auxe", asevera o alcalde focego.

Cea de comadres. JM ÁLVEZ

Unha festa, a do luns, que contará coa animación de Olympus e o dj Litainer, nunha data que este ano cobra unha nova dimensión ao ser festivo local o martes de Entroido, que nunca adoita selo en Foz.

O martes volverá a ser un día especial para os cativos, pois poderán disfrutar doutro baile infantil, organizado polas amas de casa Virxe do Carme e no que á disco mobil que poñerá música e aos xogos sumaranse obradoiros de globoflexia e pintacaras, ademais de inchables para goce do máis pequenos.

Cea de comadres. JM ÁLVEZ

Queima do Entroido

O último suspiro do Carnaval focego é a Queima do Entroido, que terá lugar o vindeiro venres 24.

Ás dez da noite sairá a comitiva fúnebre dende o Campo da Cabana para a queima do boneco que significará o fin do Carnaval de 2023 e o inicio xa para pensar na festa que se fará no vindeiro 2024, porque "Isto é Foz e aquí hai Carnaval", como reza o seu eslogan e que levan a raxatabla.