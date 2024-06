Foz, Barreiros y Viveiro estudian cómo controlar el fenómeno VUT

Son los tres municipios lucenses con más Viviendas de Uso Turístico (VUT) y sus regidores se plantean tomar medidas. Foz (633), Barreiros (476) y Viveiro (451) dispararon en los últimos meses el número de este tipo de alojamientos.

Fran Cajoto: "É lóxico que se califique de turismófobos aos concellos"

El alcalde de Foz, el socialista Fran Cajoto, considera "seria e complicada" la situación en su municipio, donde el incremento de plazas turísticas está reduciendo los alquileres para todo el año, entre otras cuestiones. "Estamos a sufrir un problema que pode derivar en grave ante a falta de vontade política por parte da Xunta para desenvolver a normativa estatal de zonas tensionadas, o que sería o máis fácil para os concellos. Vémonos na obriga de ter que actuar, a pesar da falta de recursos que temos as administacións pequenas, pois son moitos os trámites administrativos e técnicos que hai que levar a cabo".

"É ilóxico que se califique de turismófobos aos concellos que estamos a favor de implantar a taxa turística e non se tome ningunha medida para que os visitantes, e non só os empadroados, contribúan para sufragar o custo do reforzo dos servizos municipais", asevera Cajoto, añadiendo que en el caso de Foz se hará una reflexión después del verano para, tras analizar la situación con el sector, buscar un equilibrio que favorezca a los vecinos. "Estamos a ver que o problema de proliferación de pisos turísticos se está abordando con medidas diferentes en diversas partes de España e o que nós buscamos é un equilibrio que favoreza a convivencia", concluye.

María Loureiro: "Tiene que haber una norma autonómica o estatal"

Por su parte la también regidora socialista de Viveiro, María Loureiro, reconoce que su ayuntamiento se está viendo también afectado negativamente por la proliferación de viviendas turísticas. "Está siendo un problema grande, pero al margen del control que podamos hacer los Concellos con la capacidad y medios que tenemos, lo que entiendo es que debería haber una norma, autonómica o estatal, que lo regule, pues las administraciones locales no podemos asumirlo", recalca la alcaldesa, que está favor de implementar la tasa turística.

Ana Hermida: "Non lle podemos facer fronte a algo tan complexo"

La alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida, del BNG, dijo ser consciente de la situación que se está viviendo en el municipio, donde las plazas en viviendas de uso turístico pasaron de 1.941 a 2.415 en un solo año, pero indicó que con los medios de los que dispone el Concello "é totalmente imposible que lle poidamos facer fronte a algo tan complexo".

La regidora indicó que se trata de una cuestión que requeriría de un acuerdo mucho mayor en el que interviniesen administraciones con competencia en vivienda y turismo, básicamente Xunta y Gobierno central, ya que no pueden delegar cuestiones así en Concellos sin personal ni medios para afrontar algo de ese calibre.