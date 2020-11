Foz baraja varias alternativas para rescatar de la ruina el antiguo asilo

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, aseguró este lunes que el gobierno local trabaja en varias soluciones para rescatar de la ruina al edificio del antiguo asilo de la localidad, cerrado desde que los usuarios se trasladaron a las instalaciones de la nueva residencia, abierta en las inmediaciones. "O Concello de Foz o que pretende é que un edificio tan emblemático como é o vello asilo non derive nunha ruína e niso estamos a traballar cunha relación cordial e fluída co padroado da fundación Martínez Otero baseada no respecto e na lealdade", aseguró Cajoto, que también mostró su deseo de que la edificación pueda recuperarse "á maior brevidade posible» al tratarse de «un espazo tan querido".

Cajoto hizo estas declaraciones después de que el portavoz del grupo municipal del PP, Javier Castiñeira, urgiera al Concello a buscar soluciones para el edificio. "Está abandonado e son moitas as queixas dos veciños que pasan por alí, que comproban que o edificio non está coidado nas condicións que merece", dijo Castiñeira que apuntó al gobierno asegurando que "igual que no seu momento o anterior goberno deu solución a todos aqueles problemas económicos que tivo que solventar o asilo mentres non se sacaba adiante o novo servizo e financiou estas circunstancias, creou a nova residencia e centro de día, o actual goberno debe de tratar de velar polo novo edificio".

Castiñeira recordó que el Plan Xeral protege este edificio y pone encima de la mesa que una solución podría ser albergar a asociaciones "mediante un convenio que permitise manter o edificio en boas condicións mentres non haxa unha solución definitiva".

Estas propuestas no cayeron demasiado bien en el gobierno. El alcalde asegura que el popular está engañando a los vecinos con estas ideas porque "o asilo e os seus terreos anexos son propiedade da fundación Martínez Otero e están destinados a un fin conforme a un testamento". "O actual portavoz do PP sábeo ben, xa que na súa etapa como rexedor era membro nado do padroado na súa condición de alcalde", explica Cajoto, que insiste en acusar al popular de "enganar" a los vecinos con la posibilidad de que el Concello pueda hacerse cargo de un inmueble "que non é da súa propiedade e que tiña un fin declarado polos seus benefactores". "É máis, trata de pasar ao Concello de Foz unha responsabilidade sobre un ben privado que non é súa, xa que non ten ningún dereito nin obriga sobre o inmoble", añade.

Precisamente sobre esta respuesta ya se pronunció Castiñeira asegurando que el Concello "claro que ten que ver porque é un edificio singular e o Concello sempre mediou para que esa institución saíse adiante e o edificio debe ser conservado".

LEGISLACIÓN. El regidor insistió en que desde el Concello trabajarán por rescatar el edificio, pero "en ningún caso" se saltarán la legislación vigente. "Existen leis e normas e os representantes políticos debemos explicar a realidade non adulterala", asegura en alusión al popular.

"Aínda non chegou a oposición de altura, de propostas que se afaste da mentira e que traballe de forma leal polo pobo de Foz", aseguró Cajoto, "seguimos agardando".