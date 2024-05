Foz aumenta en 240.000 euros las ayudas sociales por la subida de precios de la residencia

El Concello de Foz emitió este miércoles un comunicado en el que subraya que no permitirá que ningún usuario de la residencia "se quede fóra por non ter recursos económicos suficientes para pagala". Así en los presupuestos de este año, en vigor desde enero, aumenta la partida de ayudas de emergencia social a 270.000, lo que supone un incremento de 240.000 euros con respecto a 2023. "Actualmente existen usuarios da residencia que perciben unha axuda de emerxencia social para asumir as tarifas vixentes desde o 2019 pero prevese que haxa un aumento importante de demandantes ao incrementarse as tarifas", explican, de ahí este incremento.

El gobierno local lanza este mensaje después de la reacción de familiares de usuarios del asilo en el que rechazaban de plano los nuevos precios para este servicio que entrarán en vigor el 1 de julio cuando CK Senior Gestión SL se haga cargo del servicio.

Las nuevas tarifas, explican desde el gobierno local, son el resultado del estudio de viabilidad económica aprobado por unanimidad en pleno el 18 de mayo de 2023 y de la oferta más ventajosa presentada en el procedimiento abierto de contratación. "O estudo de viabilidade económica está a disposición de calquera interesado para a súa descarga desde setembro de 2023 na Plataforma de Contratos do Estado", explica el alcalde, Fran Cajoto. En este sentido también detalla que al proceso de contratación concurrieron dos empresas: la actual concesionaria, Idea, que no ofertó ninguna baja con respecto a los precios del estudio de viabilidad y CK Senior Gestión SL, con una baja del 2%.

Los precios se mantendrán "fixos e inalterables" hasta el 30 de junio de 2029

Según indicó Cajoto, los precios marcados ahora se mantendrán "fixos e inalterables" durante los cinco años de vigencia de la concesión, al igual que ya ocurrió en la primera concesión. En el periodo transitorio entre ambas concesiones "o Concello de Foz con impostos de todos os veciños está a sufragar a diferenza entre as tarifas aboadas polos usuarios, establecidas no estudo de viabilidade económica da primeira concesión, e o estudo técnico municipal aprobado en pleno o 26 de xaneiro de 2023".

Los usuarios válidos pagaron hasta el 16 de enero de 2023, 832 euros y desde esa fecha hasta el 1 de julio están pagando 1.404 euros y pasarán a pagar 1.630 hasta el 30 de junio de 2029. Los dependientes de grado 1 pagaban 1.019 euros, ahora pagan 1.404 y pagarán 1.630; los de grado 2 pagaban 1.222, ahora abonan 1.872 y pasarán a pagar 2.012; y los de grado 3 pagaban 1.326 , ahora pagan 1.872 y pasarán a pagar también 2.012.

Desde el Concello insisten en que si la gestión fuera del Consorcio, "tal e como defendía o goberno municipal, os usuarios aboarían o 80% as súas pensións como contrapestación polo servizo".

Las ayudas municipales se concederán en función de la capacidad económica

Con respecto a las ayudas municipales, el Concello explica que son compatibles con otras para el mismo fin y que se conceden en función de la capacidad económica. Así explica que se establecerá la capacidad económica en función de la renta y el patrimonio del usuario, a excepción de su vivienda habitual. "Debe achegarse a declaración de indispoñibilidade económica dos familiares directos para colaborar no custe", indican, y subrayan que a cada usuario se le reserva un 25% como mínimo de la pensión para sus gastos.

Asimismo, indican que una vez que se firme el contrato con la nueva concesionaria se pondrán "en contacto con tódolos usuarios da residencia e centro de día para explicar de forma máis pormenorizada a nova concesión e tratar de forma individualizada cada caso".