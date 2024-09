Foz apuesta por un tercer acceso funcional y adaptado a las necesidades de la localidad

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, y el concejal de Relacións Institucionais, Carlos García, mantuvieron esta semana una reunión de trabajo con la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, el jefe de la Demarcación de Carreteras en Galicia, Ángel González del Río, y la jefa de la unidad en Lugo, Beatriz González del Riego, entre otros técnicos para abordar distintos proyectos vinculados a las infraestructuras del municipio.

Uno de los asuntos a abordar fue el diseño del tercer acceso al núcleo urbano desde la variante. "Tratáronse os avances no deseño e aprobación", indicó el regidor, "agardamos a primeira publicación no Boletín Oficial do Estado (Boe) e estamos impulsando xa distintas melloras para que sexa funcional e se adapte ás necesidades da nosa vila".

El gobierno focesne defiende este acceso como un paso importante para mejorar la movilidad en el casco urbano y obras como la urbanización de la Rúa Costa do Castro y las modificaciones llevadas a cabo en la Rúa do Cemiterio y en la Rúa Fiallega ya se hicieron pensando en este futuro tercer acceso.

Las rotondas en la N-642 en Cangas estarán listas en el primer semestre de 2025

Sobre la mesa también estuvieron los plazos de ejecución de las rotondas en la N-642 a su paso por la parroquia de Cangas, pensadas para aumentar la seguridad en la vía y evitar puntos negros de siniestralidad. Ya están en marcha los trabajos en la prevista en el cruce de Gralleira y Ribela , "con conduccións que se ven afectadas e que hai que repoñer".

Las previsiones que manejan en la Demarcación de Carreteras es que este año esté terminada esta primera rotonda y en el primer semestre de 2025 se ejecute la proyectada en el cruce con la LU-162 a Ferreira y el acceso al centro cívico de Cangas. "As obras de ámbalas dúas rotondas, que contan cunha inversión de máis de 720.000 euros, son executadas pola empresa Matinsa dentro do contrato de conservación da rede do que resultou adxudicataria", recordó Cajoto, "era un compromiso electoral, unhas obras moi necesarias por seguridade e para mellorar a mobilidade dos veciños da parroquia".

La siguiente obra que se pondrá en marcha para mejorar la seguridad del tráfico en la N-642 a su paso por Foz, según avanzó Cajoto, es la de la intersección de la Nacional con la LU-152 en A Corredoira. "Está moi próximo a aprobarse o proxecto construtivo, último paso antes da contratación das obras".

En este sentido Carlos García destacó el trabajo del gobierno local: "Hai un proxecto de futuro no que todos os concelleiros estamos traballando arreo, coa coordinación e o esforzo do alcalde. Nótase nos resultados, cunhas rotondas de Cangas que xa son unha realiade e imos seguir por esta liña, buscando a seguridade, a mobilidade e o respecto e a integración co entorno".

Cajoto demandó avances en la A-74

El alcalde focense demandó González del Río avances en la A-74, "un proxecto fundamental para Foz, pero tamén para toda a comarca da Mariña". "Unha vía de alta capacidade completa que vertebre A Mariña, conformada por unha Vía da Altas Capacidades (VAC) Costa Norte que salve o tapón de Viveiro, que é responsabilidade da Xunta, e continuada pola A-74, que é unha absoluta necesidade".

Cajoto pidó agilidad en la publicación en el Boe de los trazados de los tramos entre Burela y Foz, Foz y O Carme y O Carme y Barreiros, que se encuentran en distintas fases.