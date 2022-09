Foz apuesta por el kickboxing con la velada Arenka Fight Night

Las noches de artes marciales regresan a Foz después de dos años de ausencia, a causa del covid, con la celebración de la tercera velada de kickboxing Arenka Fight Night, que congregará a un buen número de aficionados al deporte de contacto. La cita tendrá lugar el día 1 de octubre, sábado.

Vanesa Ares, la gran campeona focense, es la organizadora del evento a través de su club, el Foz Contact Ari, que cuenta con el patrocinio del Concello de Foz. Tras ser subcampeona de España, Vanesa peleará con la representante de la selección portuguesa, Sara, por un cinturón recién creado por las federaciones de España y Portugal en lo que promete ser uno de los combates más intensos e interesantes de los nueve que están programados.

La concejala de Deportes focense, Gema Méndez, animó a todos los focenses y mariñanos "a gozar do evento a facer de Marzán un fervedoiro". "As persoas que non viron este tipo de veladas seguro que se sorprenderán e as que xa acudiron máis veces poderá desfrutar de grandes pelexas", añadió.

Los interesados en obtener las entradas de forma anticipada pueden hacerlo en el bar Escairo, situado al lado del pabellón, y en la Casa da Xuventud.