El Foz apuesta por la juventud y no renuncia a pelear en cada encuentro

La apuesta del CD Foz por la juventud es clara. Con la presencia de Javi Chinchón en el banquillo, tras tomar las riendas del equipo a mitad de la pasada temporada, el conjunto rojiblanco no quiere ser comparsa en la Preferente más lucense y espera dar guerra en todos los encuentros.

"Nuestra idea es apostar por la juventud y que los chavales vayan cogiendo minutos de cara a la próxima temporada", dice el joven técnico focego. "Pero no vamos a dejar de competir y pelear cada partido", añade. "Que no haya descensos no significa que haya que dejarse ir", advierte.

Chinchón reconoce que el equipo está "falto de ritmo por la ausencia de partidos amistosos, pero es lo que hay", subraya. "Vamos a intentar llegar lo mejor posible, pero nos faltará ese plus de ritmo de juego", reconoce.

Sobre qué Foz se verá sobre el tapete del Martínez Otero, el técnico tiene las ideas claras. "Somos un equipo muy joven y tenemos que pelear todos los balones, ser valientes", dice. "Que todos los equipos que se midan con nosotros no nos ganen porque trabajen más que nosotros, sino porque puedan tener más calidad o sean mejores. Nuestra idea es ser un equipo peleón, agresivo y disfrutar en el campo con nuestras armas", añade.

El Foz comienza la competición el próximo domingo (18.00 horas) en Ribela, el campo del gran favorito del grupo lucense de Preferente, la Sarriana.