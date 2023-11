Foz apuesta por crear vivienda pública en propiedades de la Sareb

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, confirmó los planes del gobierno local de aumentar la oferta de vivienda pública en régimen de alquiler en la localidad, para lo cual están estudiando las posibilidades que ofrecerían las propiedades que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, tiene en la localidad. "Agora mesmo estamos vendo si é viable a posibilidade de encaixar os plans do Goberno central de aumentar o parque de vivendas con alugueiros asequibles en propiedades da Sareb coas que esta sociedade ten en Foz", indicó.

Una de esas propiedades, sobre la que el gobierno local ya mantuvo las primeras conversaciones con la Sareb, es el solar situado frente a la casa de la cultura en el que ya se empezara a construir. "Neste caso concreto, xa fixemos a consulta á Sareb e estamos esperando a resposta", asegura el regidor, que subraya que el edificio sigue teniendo la licencia en vigor. "A licenza foi concedida en base ás normas subsidiarias que rexían antes da aprobación do Plan Xeral, pero a construcción poderíase rematar igual, xa que as licenzas non caducan ata que se empeza o trámite de caducidade", indica en este sentido.

Este solar ya cuenta con una tasación que se había realizado cuando se barajó la posibilidad de que el Concello se hiciera con él. El propio PSOE planteó en su día que pudiera convertirse en una espacio dotacional con plaza pública y la hoy desaparecida Foz, Plataforma de Futuro (FPF) apostaba por levantar en esos terrenos el auditorio tan reivindicado para la localidad.

En este momento, Cajoto defiende que Foz tiene falta de vivienda, "sobre todo en alugueiro, xa que medrou moito o número de vivendas turísticas e os prezos tamén subiron bastante, polo que a intención do goberno local é explorar todas as vías posibles para aumentar o parque público para destinalo ao alugueiro". "A idea coa que traballamos é que Foz teña vivenda social asequible porque hai moito tempo que non se fai ningunha promoción na localidade e a demanda é alta", asegura el alcalde, "somos un dos concellos con máis demanda deste tipo de vivendas e non temos nada que ofertar, así que o noso obxectivo agora mesmo pasa por transformar o que foi a crise do ladrillo nunha oportunidade para contar con este tipo de oferta habitacional".