Foz completará un punto de atracción turística en San Martiño

El gobierno de Foz apuesta por crear un polo de atracción turística entorno a la basílica de San Martiño de Mondoñedo, que en los últimos años se está convirtiendo en uno de los puntos más visitados del municipio y de la comarca. A la propia basílica y su centro de interpretación, que acaba de ser dotado de nuevo material, se sumará en breve el castro de As Engrobias, cuya intervención arqueológica ya está empezando a dar los primeros resultados y será un espacio visitable. "Queremos potenciar o eixo que supón a basílica e o seu centro de interpretación sumándolle un atractivo novo como será o castro, que dotará de maior riqueza ese enclave", explicó el alcalde, Fran Cajoto, que añadió a estos atractivos el del espacio Caritel. "Con todos estes recursos pódese pasar unha mañá visitando un patrimonio que pertence a distintas épocas", añadió.

La intervención arqueológica en el yacimiento de As Engrobias que está llevando a cabo la Xunta en coordinación con el Concello ya dio los primeros resultados apareciendo restos de muros y de cerámica y trozos de cristal que parecen apuntar a que se trata de un castro de la época romana. "Segundo as apreciacións dos técnicos, tanto pola toponomía do lugar como polo terreo no que se atopa o máis probable é que se trate dun asentamento que estivera asociado a unha explotación mineira", indicó Cajoto sobre los primeros resultados de las catas. De hecho, según avanzó la Xunta esta semana las actuaciones previstas en el castro incluyen también una prospección arqueológica en el área comprendida entre los núcleos de Ferreira Vella y O Vao para determinar la posible existencia de restos de minería antigua.

Una vez terminada esta intervención se elaborará un cartel informativo del castro con sus principales características similar a otros paneles colocados en el municipio para señalizar otros bienes arqueológicos y se diseñará un recorrido para realizar visitas. Además está previsto organizar visitas guiadas para enseñar el yacimiento a la comunidad local y a las personas interesadas en conocerlo.

El proyecto se remonta a 2017

El proyecto para la recuperación del castro de As Engrobias se remonta al año 2017 cuando el gobierno de aquel momento encabezado por Javier Castiñeira compraba los 15.000 metros cuadrados de terreno, que se encuentra a unos 500 metros de la basílica de San Martiño. El Concello destinó 90.000 euros del plan único de la Diputación a esta adquisición. Al año siguiente se ejecutó la limpieza y el desbroce del terreno bajo la supervisión de un arqueólogo.



Características. El castro de As Engrobias se trata de un asentamiento fortificado formado por un recinto central delimitado por un parapeto en su mitad norte y por un terraplén en el sur. El conjunto estaría rodeado por un foso. Las labores agrícolas y plantaciones forestales en la zona alteraron la estructura original del asentamiento, que es un bien catalogado.