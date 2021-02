La formación Pé do Molete, que compite en el desfile como grupo adulto a pesar de ir siempre con una carroza alusiva al disfraz, debería haber sido este año la pregonera del Entroido de Foz, un honor que se les reserva para el año 2022. Y es que "queremos subir pintar a mona ao escenario como todo o mundo", asevera Pablo Fraga, Puntete, el cabeza visible de una formación que para el año próximo pregonará el cuadragésimo aniversario del Carnaval de Foz, pues las ediciones también se han parado en el tiempo y la de este año pasará a la historia como la 39 y tres cuartos.

El Concello de Foz organiza este año un Entroido diferente, con revista, vídeo conmemorativo, baile del farolillo en las casas y concurso de customización de mascarillas, entre otras actividades.

"Un pobo cunha tradición de tantos anos entroideiros non pode deixar de facer pequenas actividades dentro das posibilidades e co máximo respecto ás medidas anti-covid. Por iso dende a Delegación de Cultura lévase tempo traballando en varias ideas para animar as casas das familias focegas e aqueloutras que queiran unirse á festa virtual", explica la concejal de Cultura, Inés López Couto.

En esta cita atípica se aprovechan las nuevas tecnologías para recordar esta fiesta, cuya primera cita tuvo lugar este viernes, a través del canal de Youtube del Concello de Foz, con la emisión de Al flojo vivo, una parodia del programa presentado por Ferreras (al que da vida el mismo Puntete) y en el que se parodia la vida municipal, con el alcalde el socialista Fran Cajoto y el portavoz popular Javier Jorge Castiñeira como principales protagonistas. "Non deixamos títere con cabeza", sonríe Fraga.

El público pudo ver varios sketches, grabados por ellos mismos con colaboración de gente de los Bonaerensis y Sin Xeito, para lo que tuvieron que hacer un trabajo de ingeniería total. "Con esto das restricións non podíamos xuntarnos e fixemos todo entre cinco e ao aire libre, aínda que nos axudaron doutras peñas ás que agradecemos a súa colaboración".

Desfile ► Un vídeo, a la misma hora, recuerda el acto





83 minutos

Es la duración de la emisión, de la que el desfile se lleva buena parte, pero habrá espacio absolutamente para todos los actos: cena de coronación, pregón, coplas, touporroutou, baile del farolillo o fiesta infantil. A las cinco de la tarde de este sábado debería arrancar desde el puerto focense el desfile; por ello, a la misma hora se emitirá en el canal de Youtube del Concello un vídeo recopilatorio, con imágenes de diferentes años realizado por Arracada.Es la duración de la emisión, de la que el desfile se lleva buena parte, pero habrá espacio absolutamente para todos los actos: cena de coronación, pregón, coplas, touporroutou, baile del farolillo o fiesta infantil.

EXPRESIÓN. El nombre de Pé do Molete, que con el tiempo se ha acortado hasta Molete, surge, como debe ser, de una de las expresiones más típicas que suenan en esas noches de fiesta que quedan ya tan lejos. "Pensamos en varios e ao final quedou ese", cuenta el capitán de un equipo de 35 miembros, todos chicos, que llevan desfilando juntos desde 2008, aunque el "núcleo duro" lleva participando en el desfile desde niños, con la desaparecida formación Takalá.

"Moitos somos amigos do cole, tamén facemos o San Xoán e somos como unha gran familia, que este ano estamos bastante desolados e menos mal que entre preparar o programa e buscar algún traxe para os comercios sacamos un pouco o mono de Entroido", asevera Fraga, quien recuerda que otros años estaría a tope con los preparativos de un desfile, un día en el que "xa quedamos para almorzar".

El disfraz de cada año se elige por mayoría y el primero con el que se embarcaron fue con un coro de gospel, modelos a que siguieron otros como los poco valorados patos; los personajes del cuento de Pinocho, ballena incluida; un videoclip de Gloria Levi, con el que se hicieron con ese primer premio que nunca ansían porque "o noso é pasalo ben"; La Máscara o El Chiringuito de Georgie Dann, sin olvidar otros impactantes modelos como Donald Trump y su séquito, incluidos manifestantes, con el que acudieron a la cena de coronación el pasado año.

"A nosa primeira norma é que non hai vergonza", asevera Pablo Fraga. Su madre era la que se encargaba de preparar los primeros disfraces, pero "cando se nos foi das mans apostamos por confiar en Rosana e Pili, que nos dán moitas ideas e ata nos preparan a coreografía", cuentan los moletes, varios de los cuales tienen la costumbre de pedir la semana previa al desfile de vacaciones, pues "hai xente que esta fóra, pero nunca o perde", relata sobre una pandilla "na que hai de todo: mecánicos, electricistas...".

El Concello regala farolillos para reproducir el baile en casa y organiza un concurso de customización de mascarillas

PROGRAMA. Entre las personas que se han unido para colaborar con la fiesta se encuentra Pablo Cid que, desde su canal de Facebook, publica a las siete de esta tarde su pieza Unha historia do Entroido de Foz, con imágenes de diferentes años del desfile.

Una fiesta en la que tiene mucha tradición el baile do farolillo del lunes y que este año animan a reproducir en casa, para lo que el Concello regala farolillos, que se pueden recoger hasta el lunes en el despacho de Cultura. Con ellos, anima a subir los vídeos a las redes sociales, con el hashtag #farolillofoz.

Además, se ha elaborado una revista del Entroido, que se pueden conseguir en la Delegación de Cultura del Concello o en los comercios de Foz, además de la versión digital, que está disponible en la web municipal.

Otro de los eventos organizados es el Concurso de Customización de Mascar-illa. "A mascarilla é, nestes días, o noso elemento de protección e no Entroido a máscara é un elemento representativo de ocultación e disfrace. Imos unir as dúas definicións e facer algo divertido", apunta López Couto.

El Concello pide que no se usen máscaras quirúrgicas o higiénicas, sino que se hagan de tela, papel o cualquier otro elemento. "Se queres saír á rúa co teu deseño pono por enriba dunha de protección", solicita. Hay de plazo hasta el día 15 para enviar una foto al mail [email protected], incluyendo los datos personales (nombre, edad, teléfono). El martes de Entroido se comunicarán los premiados —infantil y adulto—.

También está lista la exposición del Entroido en el Cenima, que, si las medidas sanitarias lo permiten, abrirá sus puertas el día 18 y podrá verse hasta el 28 de febrero.