Foz aprueba por unanimidad solicitar una matrona para el centro de salud

La corporación municipal de Foz aprobó este jueves por unanimidad la propuesta del BNG de solicitar una plaza de enferma especialista en obstetricia y ginecología (matrona) para el centro de salud de la localidad. "É unha petición reincidente porque xa en 2017 fixemos esta proposta, pero non houbo resposta", expuso el edil nacionalista, Iago Villamil, que subrayó que se trata de un servicio necesario para un municipio como el focense "que segue medrando en poboación".

Villamil destacó que es una especialidad de enfermería que no solo atiende los embarazos sino que es imprescindible en la salud ginecológica de las mujeres y en la planificación familiar. "É un servizo básico para Foz, que xa existe noutros concellos similares, e ademais podía dar servizo a outros concellos limítrofes", añadió. El nacionalista dijo que los servicios sanitarios "son moi mellorables" y que tienen riesgo de desaparecer.

Para los socialistas, esta petición nacionalista "é oportuna", reconoció el alcalde, Fran Cajoto, que dijo que debiera hacerse efectiva "o antes posible". El regidor también puso sobre la mesa la necesidad de reforzar los servicios sanitarios en la localidad, sobre todo durante el verano cuando la población sufre un considerable incremento.

También los populares apoyaron la propuesta, a pesar de que "non estamos de acordo coa exposición de motivos feita polo BNG tan negativa coa sanidade galega", aseguró el portavoz, Javier Castiñeira. En este sentido, el popular expuso los recursos con los que cuenta el centro de salud focense: "Penso que estamos ben servidos, pero benvidas sexan todas as melloras que se podan poñer en marcha", indicó Castiñeira, y subrayó que "non nos importa ir en contra do partido, porque xa fomos díscolos máis veces".

El concejal de Foz Plataforma de Futuro (FPF), Víctor Couto, también defendió un servicio que ve "necesario" para Foz. "Todo o que sexa cubrir as necesidades básicas do noso concello sempre contará co noso voto a favor", dijo y añadió que las carencias en el centro de salud "son visibles".