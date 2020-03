Foz aprueba ser un concello libre de casas de apuestas

El Concello de Foz no tiene por el momento ninguna solicitud para abrir una casa de apuestas en la localidad, sin embargo, la corporación se adelantó a esta posibilidad y aprobó en el último pleno que el concello se convierta en un municipio libre de casas de apuestas. Fue a raíz de una moción presentada por el grupo municipal del BNG que pedía que "na medida das competencias municipais, se limite a posible instalación de casas de xogos de apostas no noso concello que afectan á economía e poden causar ludopatía, especialmente pola cantidade de xente nova que cae nesta adicción".

La moción del BNG iba más allá y solicita instar a la Xunta a consensuar una nueva ley del juego "para afrontar este problema de saúde pública que debe contar na sua elaboración co consenso dos grupos políticos e tamén coas asociacións que traballan no ámbito da rehabilitación", así como a la formación de equipos específicos en el Sergas para los tratamientos. En el texto, también se solicitaba a la Administración autonómica limitar la apertura de casas de apuestas físicas estableciendo un mínimo de metros de separación o un número por población para frenar así su expansión, y limitar también la publicidad de las mismas. Entre sus peticiones también figura una para el Gobierno central para la reforma de la legislación sobre la publicidad de estos establecimientos, "para facer efectiva a protección do público infantil e xuvenil".

En este sentido, se pronunció este viernes el portavoz nacionalista y teniente de alcalde, Francisco Xavier Fanego, asegurando que esta moción busca una regulación en esta materia "xa que a nivel autonómico non hai ningunha".

También el alcalde, Fran Cajoto, defendió esta iniciativa dada la escasa limitación que existe ahora mismo en esta materia.

RIBADEO. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, se mostró el año pasado contrario a que se abriera una casa de apuestas en la villa, como ya hay en otras localidades de la comarca, y usó todas las posibilidades a su alcance para detener la instalación.