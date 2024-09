Foz aprieta a Rueda: tasa turística y vivienda pública

El municipio de Foz continúa creciendo a nivel turístico y esto se reflejó un año más en las cifras detectadas desde el Concello. De hecho, el incremento tanto de visitantes ocasionales como de residentes veraniegos hace que el alcalde, el socialista Fran Cajoto, recuerde que pese a que se contrató a 28 personas para atender diferentes servicios, se trata de una cifra que saben que es "insuficiente" y por eso reclamó de nuevo a la Xunta de Galicia la habilitación de un marco legal que les permita cobrar una tasa turística con la que poder dar mejores servicios.

Cajoto explica que se puede ver con claridad que Foz "medra ano tras ano" y esto le hace pensar que es necesario adoptar medidas de cara al futuro "e pensando na sustentabilidade. O Concello está a facer un esforzo moi importante", pero dice que no basta y que precisa de más recursos para ofrecer mejores servicios en estas épocas en las que se incrementan tanto los visitantes y residentes en el municipio. Esta tasa turística sería una forma de conseguir acceder a fondos que, de otra forma, no tienen lo que, a su vez, hace que no se ofrezca una imagen de Foz como la que se debería.

Cajoto dice no comprender la posición de la Xunta con este asunto porque recuerda que "aportaría fondos para mellorar os servizos e que non só empadroados e propietarios sufraguen o que tamén desfrutan os visitantes. Concellos de toda España estano a facer e con éxito, pero en Galicia estamos vetados. Pasado o verán é momento de facer análise e reflexión, ver como debemos mellorar e tamén como facelo: precisamos as ferramentas".

Preciamente este domingo terminan su trabajo unos de los trabajadores más significativos del periodo estival en el municipio focense, como son los socorristas, por lo que se pide a la ciudadanía cuidado y atención cuando acudan a las playas.

La vivienda, otra gran preocupación para el alcalde de Foz

En cuanto a los datos de ocupación turística, el regidor focense dice que aumentan y "aumenta tamén a poboación que vive en Foz durante todo o ano. Vemos que se reactivan promocións inmobiliarias que estaban paradas e que se inician outras novas. En Foz hai dinamismo e debemos favorecelo e acompañalo. Necesitamos unha reflexión sobre a vivenda turística e como compatibilizala para favorecer alugueiros a prezos asequibles, tamén con vivenda pública. Pero con estes datos positivos os retos afróntanse con máis ilusión".

Mil personas más en las oficinas de turismo que en 2023

Y es que la concejala de Turismo de Foz, Kathy Navarro, explicó que "as oficinas de turismo de Foz e do Centro de Interpretación da Basílica de San Martiño atenderon desde xuño ata agosto deste ano a mil persoas máis con respecto ao verán anterior".

Navarro explicó que el 87% de los visitantes son de España y el 12% de otros países.

En turismo nacional Madrid encabeza la lista seguido del resto de Galicia y Asturias, creciendo los llegados de Castilla y León. En cuanto a los extranjeros, el 45% son franceses y por detrás llegan de Inglaterra, Italia o Portugal.