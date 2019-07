Foz analizará si el servicio de agua pasa a ser municipal o sigue externalizado

La gestión del servicio del agua sigue siendo uno de los temas que más polémica genera en la vida municipal de Foz. Con la concesión caducada desde diciembre de 2017, el debate sobre si es mejor su municipalización o que siga en manos de una empresa externa aún no está cerrado y ahora, con el gobierno local en manos de PSOE y BNG que en su momento se decantaron la municipalización del servicio, el asunto puede tomar un nuevo rumbo. Por el momento el alcalde, Fran Cajoto, avanzó este lunes que en septiembre plantearán una reunión con la empresa Eptisa, que elaboró un informe sobre la viabilidad de ambas opciones, para decantarse por una o por otra.

"Dende o PSOE non descartamos nin a municipalización nin a concesión, pero queremos analizar con Eptisa o informe que elaborou neste senso para tomar a mellor decisión", explicó Cajoto, que también avanzó que en el caso de que se decida que se hará un nueva concesión, "modificarase o plego de condicións feito porque nel detectamos moitas deficiencias que é preciso mellorar".

El regidor hacía estas declaraciones al conocer que el PP presentará una moción al pleno del próximo 2 de agosto en la que insta al gobierno local "a que renuncie á súa intención de municipalizar o servizo de auga potable, saneamento e depuración e retome o expediente de concesión iniciado polo goberno anterior", según explicó el portavoz del grupo municipal, Javier Castiñeira. A esta propuesta, Cajoto dijo sentirse sorprendido de que "o PP queira marcar a folla de ruta ao equipo de goberno nestes primeiros meses, cando en oito anos non fixeron nada para arranxalo". "Ao último pleno do mandato levaron un contrato de obras sen falar previamente coa oposición dun xeito electoralista e deixárono enriba da mesa e agora, no primeiro pleno do mandato, vólveno plantexar tamén de xeito electoralista cando o anterior mandatario nin sequera explicou nada dos expedientes que quedaban pendentes no Concello".

En este sentido, Cajoto también subrayó que en estas primeras semanas de mandato están dedicados a preparar y atender los asuntos del verano, cuando en Foz se llega a triplicar la población, y que será en septiembre cuando analizarán los expedientes que están pendientes "e o da xestión da auga será o primeiro".

INICIATIVA. El portavoz del PP recordó que la empresa Gestagua lleva desde 1992 gestionando el servicio del agua tras una concesión de cinco años hecha por el gobierno popular de aquel momento. "A empresa leva máis de 25 anos xestionando este servizo por culpa de que os gobernos socialistas prorrogaron un total de 20 anos ese contrato inicial en dúas ocasións e as dúas veces por dez anos sen que mediase concurso algún", explicó y recalcó que la prórroga de 2017 contó con las quejas del PP y del BNG, en aquel momento en la oposición, por no convocar un concurso público, "facendo caso omiso o daquela goberno socialista en maioría do señor Rivera".

El popular recuerda que fue equipo de gobierno que él encabezó el que inició el nuevo concurso encargando un informe sobre los costes reales y actualizados del servicio, así como un pliego de condiciones "adaptado ás necesidades dos usuarios focenses". "O pasado mes de abril, dende o anterior goberno levamos unha proposta de aprobación dos pregos do concurso para a concesión deste servizo e a oposición, en contra da opinión do PP, deixouna enriba da mesa coa escusa de que a nova corporación municipal era a que tiña que decidir sobre o sistema de xestión", añadió.

Para los populares, una vez formalizado el nuevo equipo de gobierno, "é o momento de retomar este expediente". "Solicitamos ao novo goberno bipartito que renuncie á municipalización, posto que como din os informe de Eptisa, encarecerían o servizo e acarreraría un problema na xestión directa ao propio Concello que non ten medios materiais nin humanos para realizalo nas mínimas condicións e prosiga co proceso que iniciou o anterior goberno, aínda que iso signifique un novo cambio de opinión do PSOE e o BNG", aseguró Castiñeira, que subrayó que las dos formaciones ahora en el gobierno "din unhas cousas na oposición e fan outras cando gobernan", algo que, según vaticina el popular, dejará un mandato "cheo de contraccións".