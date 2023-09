Foz analiza cada dos días el agua de la traída e informa a Sanidade

La segunda teniente de alcalde de Foz, Inés López Couto, defendió este lunes la gestión que el gobierno local está haciendo con el problema del agua de la traída, sobre la que pesa la recomendación de no beberla ni usarla para cocinar debido a que los parámetros de trihalometanos son más altos de lo debido. "Os trihalometanos están sendo analizados cada dous días por laboratorios especializados e estanse realizando os tratamentos correspondentes por parte da empresa que presta o servizo de abastecemento, comunicando os cambios relevantes para a poboación cando se producen, de forma seria e transparente, ademais do envío de información puntualmente á Consellería de Sanidade", explicó.

López Couto hizo estas declaraciones tras las críticas vertidas por el PP en las que además avanzaba que solicitará un pleno extraordinario para crear una comisión de investigación, "tras varias semanas sen poder consumir auga da traída, sobre todo en agosto, o mes máis importante a nivel turístico no municipio", aseguró el portavoz popular, Javier Castiñeira, que subrayó que es necesario conocer "os motivos reais" de los problemas con el abastecimiento, "que afectaron de xeito notable a comerciantes, hostaleiros e autónomos".

En este sentido López Couto dijo que "non hai motivos reais diferentes aos explicados polo goberno municipal". "Entendemos que o PP queira fiscalizar o traballo do goberno, pero a día de hoxe non solicitou nin unha reunión para informarse con técnicos municipais ou da concesionaria e tampouco temos constancia da solicitude do pleno extraordinario", añadió.

INSTALACIONES. Castiñeira apunta a que Foz es uno de los municipios "con mellores infraestruturas na captación e hai poucos anos que recibiu unha axuda da Xunta para construír os depósitos da auga".

A este respecto, López Couto asegura que el popular mezcla potabilización con distribución y subraya que el municipio "non ten tan boas infraestruturas". "Construíronse depósitos en alta, na anterior etapa de goberno socialista, mais as tuberías seguen sendo na súa meirande parte de chumbo ou fibrocemento". "O goberno segue mellorando tubaxes en cada obra que realiza", añade.