Foz alega al parque eólico Fonte Barreiros al presentar "incongruencias e erros"

El Concello de Foz presentó alegaciones al estudio de impacto ambiental y a la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico Fonte Barreiros, de 96 megavatios, y que contempla la instalación de 16 aerogeneradores en los municipios de Ribadeo y Barreiros. La línea de evacuación del proyecto, de Green Capital, afecta además a Foz, Cervo y Xove. "O proxecto do parque eólico Fonte Barreiros presenta incongruencias, erros e falta de estudo en moitos puntos", explicó el alcalde, Fran Cajoto, que subrayó que la línea de alta tensión proyectada para evacuar la energía producida hasta la subestación de Xove "ten un claro impacto" en el término municipal.

En este sentido, Cajoto precisó que en este proyecto "volve producirse o mesmo erro ca noutros, de duplicar liñas de tensión con trazados paralelos cando a normativa esixe que se aproveiten os trazados das actuais adaptando as infraestruturas, para evitar un maior impacto". Además asegura que en el barrio de O Carme, en San Martiño, la línea pasa en aéreo sobre suelo clasificado como núcleo rural y edificable, "non respectando a normativa". "Hai que aterse tamén ás disposicións do Plan Xeral, é o legal e o que procede", asegura.

En las alegaciones presentadas por Foz también se incluye que el proyecto no tiene en cuenta el trazado de la A-74. "É un documento incompleto que non respecta as características do entorno", subraya el alcalde.

"O Concello de Foz actúa sempre de forma seria e responsable, informándonos, contactando cos técnicos solventes para estudar a documentación e presentando alegacións a todos aqueles puntos que podan ser perxudiciais para veciñas, veciños e o patrimonio do nosos municipio", subrayó el regidor.

Por su parte los municipios de Ribadeo y Barreiros, donde se instalarán los aerogeneradores previstos, no presentaron todavía las alegaciones porque según explicaron los regidores la documentación que se hizo pública contiene errores y volverá a publicarse en el Diario Oficial de Galicia (DOG). En función del nuevo anuncio estudiarán el proyecto y verán si es necesaria la presentación de alegaciones al mismo.