Foz albergará el primer campeonato de coctelería de A Mariña el día 20

El barista focense Iago Rivas, con numerosos premios en su trayectoria profesional, impulsa el primer campeonato de coctelería A Mariña Lucense que se celebrará en la Sala Bahía de Foz el próximo 20 de junio. "En moitos sitios de España existen este tipo de campeonatos e eu participei en bastantes deles, así que pensei en organizar un en Foz aberto a todo o público, tamén como un xeito de achegar esta especialidade á xente", reconoce Rivas.

El campeonato consta de tres competiciones: el campeonato de gin tonic Fomentera Gin, el de vermú Vermut Arnao y el de café Coffee Urban Roasters. "Todos os participantes competirán no de gin tonic e no de vermú e no de café farano os seis primeiros clasificados do campeonato de vermú", explica Rivas, que indica que el máximo de participantes será de doce, que pueden ser profesionales o estudiantes de escuelas de hostelería. Pueden inscribirse en el teléfono 638.44.99.82 o en el correo [email protected] Para formalizar la inscripción los participantes deberán enviar una receta de gin tonic.

Los tres primeros clasificados en cada campeonato recibirán trofeos, medallas y detalles de los patrocinadores. Además, los primeros clasificados en gin tonic y vermú recibirán un vale regalo de Sensación Surf y el de café una noche de hotel y desayuno para dos personas en el hotel Urban de Viveiro. También habrá dos premios especiales en el campeonato con vermú, por cortesía de la asociación de comerciantes de Foz, que serán para la mejor decoración y la mejor técnica.

Los jueces del certamen serán Javier García, campeón nacional de coctelería en 2023 y representante de España en el Mundial; Gabriel Vilar, campeón gallego 2023 y representante de Galicia en el Nacional; Iago Lesta y Álex Otero, bicampeones del campeonato de baristas de Foz; Xosé Ríos y Marcos Somoza, profesores de hostelería; Luis López, Iván Eijo, José Yáñez y Diego López, como jueves técnicos; Xosé Soto, jefe de barra del casino de La Toja, y José Antonio Veiga de Arnao Vermut.

La actividad incluye una charla a cargo de Coffee Urban Roasters y Anxo Goyos DJ pondrá la música.

Como patrocinadores figuran Coffee Urban Rosters, Arnao Vermut, Formentera Gin, el café Marexada y la asociación de comerciantes de Foz. A ellos se suma la colaboración de la pastelerías y cafeterías Anduriña y Xoyma de Foz, Distribuciones Isma, Procubitos, Royal Bliss, Distribuciones Gasolín de Meira, Sensación Surf, Castillo San Damián, Pizzería Xoiña de Foz, Hortícolas Javier Miranda de Riotorto, O Muelle Bar de Foz, O Asador de Barreiros y Distribuciones A Mariña.

Rivas defiende que esta iniciativa nace "como un proxecto a longo prazo e coa idea de ir medrando pouco a pouco ata chegar a organizar dous días de actividades complementando os campionatos con charlas ou formación".