Foz adjudica a CK Senior Gestión SL el servicio de la residencia

El Concello de Foz adjudicó a la empresa CK Senior Gestión SL el contrato de concesión del servicio de residencia y centro de día de la localidad por 9,3 millones de euros. La licitación salió por el procedimiento abierto de contratación y el contrato es por cinco años con la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una.

La empresa asturiana con centros de atención a personas mayores en varios puntos de Andalucía, Asturias y Castilla y León, ofertó una baja del 2% respecto a los precios que contemplaba el estudio de viabilidad económica que encargó el Concello para la adjudicación del servicio. "Así, o prezo das prazas será de 2.012, 92 euros para un residente con grao 2 ou 3 de dependencia e de 1.630,72 euros para un residente válido ou con grao 1", explicó el alcalde, Fran Cajoto, que avanzó que el nuevo concesionario podría asumir la gestión el próximo 1 de junio.

"Esta licitación non era a nosa primeira opción", recordó el regidor, "como goberno queríamos que o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar asumise a xestión da residencia, edificio da súa propiedade que ademais lle corresponde como competencia". "Non foi posible por unha pinza do PP, unha chantaxe que nos obrigaba a botar fóra aos usuarios e aos traballadores", añadió y subrayó que "a falta de responsabilidade provocou un aumento de prezos aos residentes, esa é a realidade".

En este sentido, Cajoto quiso enviar un mensaje de tranquilidad y subrayó el compromiso del Concello con el bienestar de los usuarios y aseguró que aquellos "que teñan pensións inferiores aos prezos resultantes da adxudicación e que non dispoñan de patrimonio para afrontar os custes, poderán recibir unha axuda de emerxencia social do Concello". "Non imos deixar a ninguén fóra, é o noso compromiso", defendió el regidor.

Sin noticias del cambio de titularidad de las instalaciones

El alcalde también se refirió al nuevo convenio con el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar que fue firmado el 19 de enero de 2023 y en el que la Xunta se comprometía a transferirle al Concello la titularidad del edificio de la residencia. "Despois de case ano e medio non temos ningunha noticia", aseguró Cajoto, que añade que tampoco recibieron información al respecto "dunha achega que o xerente do Consorcio comprometeu diante de membros de todos os partidos da corporación para arranxar as deficiencias de construcción do edificio".

Cajoto volvió a insistir en que la residencia necesita más plazas debido a la larga lista de espera que soporta, ya que las 40 para residentes y 40 de centro de día que tiene no son suficientes para absorber la demanda, y que la Xunta asuma sus competencias en esta materia. "Non queremos ser máis, pero tampouco menos que ninguén e imos esixir que cadaquen cumpra as súas obrigas e compromisos".

El alcalde anunció que en los próximos días solicitará una reunión con la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, para "reclamar o cumprimeto do convenio asinado polo Consorico e para tratar outros temas de interese do Concello".