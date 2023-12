Foz actualizará la tarifa del agua

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, confirmó que el gobierno local está llevando a cabo un estudio de viabilidad económica que recoge las necesidades que plantean las infraestructuras hidraúlicas en el municipio y que incluye una actualización de la tarifa del agua. "É preciso investir para poder ofrecer aos veciños unha auga de calidade, polo que estamos traballando en recalcular as tarifas, xa que hai anos que os custos do servizo, a pesar de que este é ineficiente, superan o que pagan os veciños", aseguró, "é un prezo desactualizado que ten que ser revisado para que os novos prezos contemplen tamén, de xeito escalonado, os investimentos que é preciso levar a cabo para mellorar o sistema".

Una actualización de tarifas que el Concello pretende tener lista en semanas. Al mismo tiempo, están trabajando en el pliego de condiciones para la licitación del servicio, que acumula años caducado y que también saldrá a principios de 2024, aunque el proceso de adjudicación se prevé que se prolongue varios meses. "Co axuste das tarifas, o Concello terá unha maior capacidade de investimento para acometer as melloras necesarias, pero tamén solicitaremos axudas a outras administracións coma a Deputación e, sobre todo, á Xunta, que recibe un canon pola auga que ten que reverter no territorio", explica el regidor.

El principal problema que presenta el abastecimiento de Foz, según el alcalde, es un deficiente sistema de decantación en la potabilizadora, que es el mecanismo que permite que la materia orgánica se quede en los depósitos antes de que el agua pase a otras fases del proceso de potabilización. "Para mellorar a decantación, e debido aos problemas do verán, engadiuse o sistema floculante pero é preciso cambialo", reconoce Cajoto. A raíz de este problema también empezó la sustitución del sistema filtrante para pasar de la arena silícea a la arcilla expandida y hacer más eficiente el paso anterior al sistema de cloración. Sin embargo, todas estas medidas no son suficientes.

"Temos que abordar a estacionalidade", reconoce el alcalde. "No verán hai que potabilizar o dobre de auga que no inverno porque aumenta moito a poboación, xusto cando menos caudal leva o río e polo tanto arrastra máis materia orgánica". Cajoto reconoce que para evitar problemas en el próximo verano ya están realizando los ajustes necesarios para mantener la calidad del agua en la decantación o en el control de la dosificación del cloro, «pero no inverno é máis sinxelo porque a calidade da auga que pasa a cloración é maior". "Temos que ter unha boa potabilizadora porque a capacidade da actual non é suficiente e os investimentos que se levaron a cabo en 2012 non solucionaron o problema", subrayó, por eso aboga por acometer mejoras a medio plazo "para que a potabilizadora teña un funcionamiento axeitado para os próximos 40 anos".

En este sentido, Cajoto insistió, como ya avanzara hace unos días en este mismo periódico, que hay que rediseñar todo el sistema de decantación y al mismo tiempo valorar la implantación de un pretratamiento con ozono y de un tratamiento final con carbón activo, unas medidas que pueden superar el millón de euros de inversión.

Además de las mejoras en la potabilizadora, el alcalde avanzó que durante los trabajos previstos para la nueva depuradora de aguas residuales se contempla una canalización por debajo de la vía del tren y de la carretera nacional, "uns traballos que se aproveitarán para meter unha tubaxe de fundición para o abastecemento que dá servizo a Foz e cambiar a vella de fibrocemento e así adiantarnos a problemas que puidesen xurdir no futuro".

Y en las actuaciones que se están llevando a cabo para mejorar calles del casco urbano también se cambian las viejas tuberías de fibrocemento que acostumbran a dar problemas.