Foz acondicionará zonas de sombra en el paseo entre Peizás y A Pampillosa

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, explicó que uno de los proyectos en los que trabaja el gobierno local para crear nuevos espacios de ocio en el municipio es el acondicionamiento de zonas arboladas en la superficie que ya está expropiada para dar continuidad al paseo marítimo entre las playas de Peizás y A Pampillosa y que no ocupará el sendero. "Unha vez que rematen as obras do paseo dispoñeremos desas zonas de sombra coas árbores que se conserven e con outras novas que se plantarán para que se poda desfrutar non só do paseo en si senón da natureza en todo o seu esplendor nunha zona que ademais esconde unha xoia como é a praia de Sacido", aseguró.

Las obras del paseo, que con un presupuesto de un millón de euros pondrán fin al paseo marítimo focense que se extiende entre Fondás, en la ría de Foz, y la presa de A Posada, en el río Ouro, en Fazouro, ya están en marcha, aunque el regidor prevé que no estén terminadas hasta, como mínimo, finales de año. "Aínda quedarán entre catro ou cinco meses de obra porque están traballando na traza principal do paseo, pero aínda falta acondicionar as zonas de aparcamento e os accesos", indicó.

En total se actuará en 1.600 metros con un estética similar al resto del paseo. La traza central, con una anchura de media de 2,60 metros, será hormigonada, una manera también, afirma el alcalde, de que su mantenimiento sea sencillo. "O paseo permitirá camiñar por unha zona dun gran valor ambiental e paisaxístico e suporá unha nova zona que invitará ao lecer ao aire libre", precisó Cajoto.

A Rapadoira

La mejora en el paseo marítimo focense que ya está lista es la ampliación que se llevó a cabo en la zona de A Rapadoira, "a falta dalgún detalle de mobiliario como bancos ou papeleiras", indica el regidor.

Entre las mejoras ejecutadas en esta zona está la iluminación, con puntos de luz encastrados en el muro. "As luces que había levaban tempo sen funcionar e agora ademais puxeronse máis, polo que mellora é considerable", dijo Cajoto.