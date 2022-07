Foz acondiciona una escollera en la desembocadura del río Ouro

El Concello de Foz remató las obras de rehabilitación de la escollera de la margen izquierda de la desembocadura del río Ouro, en la parroquia de Fazouro, que se financiaron con fondos municipales con cargo a los presupuestos de 2021 y con un importe de algo más de 32.000 euros.

El alcalde focense, Fran Cajoto, explicó que gracias a estos trabajos se permite garantizar la continuidad del camino natural de la Ruta do Cantábrico, "que se atopaba cortada neste punto, por mor dun derrubamento acontecido hai xa máis de cinco anos".

Estos trabajos se suman a otros realizados por el Concello como la reciente consolidación de un acantilado en la zona central de la playa de Llas.

Asegura que para el gobierno municipal "estes traballos eran unha prioridade para darlle continuidade a esa ruta e evitar riscos a todos os que continuaban a camiñar pola zona, veciños e visitantes. Fíxose unha reconstrución da parte derruída e dun reforzo do conxunto, cun firme rematado en zahorra. Agora é seguro camiñar nas dúas marxes da ría de Fazouro".

Cajoto recuerda que "no ano 2020 fíxose tamén a reposición da escaleira de baixada do lado de Fazouro e a rehabilitación de rampla do lado de Nois; e no ano 2021, a escolleira en Llas, na zona do Cú do Castro".

El regidor añade que el Concello de Foz continuará promoviendo la reparación, adecentamiento y construcción de sendas litorales en su territorio y añade que "froito das xestións realizadas, a Demarcación de Costas do Ministerio de Transición Ecolóxica aprobou a finais do ano 2021 e comezos deste ano 2022 os proxectos do paseo marítimo entre as praias de Peizás e A Pampillosa e a estabilización medioambiental do sistema dunar da praia de Llas".