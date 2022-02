Foz abre la inscripción en el desfile y la compra de entrada para las gradas

La organización del Entroido de Foz abre las inscripciones para el desfile del sábado 26 y también la compra de entradas destinadas a asientos de gradas a colocar en la zona portuaria.

Los participantes en el desfile deben tener en cuenta que no será posible anotarse el mismo día, sino que deben hacerlo hasta el 22 a las dos de la tarde en el correo [email protected] o en la delegación de cultura del Concello, donde también resuelven dudas en el teléfono 982.14.00.27 (extensión 3). "Para desfilar será necesario cumprimentar a documentación relativa a participantes e vehículos e presentar os certificados covid para que a organización os valide, no momento da presentación da documentación ou ben o día do sorteo de postos", indican.

En cuanto a la adquisición de entradas para el graderío, tienen un coste de tres euros para los adultos y jóvenes mayores de 12 años, mientras que los de menor edad podrán acceder gratis. Se recogen en el Cenima a partir de este viernes en horario de mañana, de nueve a dos, y hasta terminar el aforo. El desfile arrancará a las cinco de la tarde y los que tengan entrada para las gradas deberán acudir con antelación suficiente «para non entorpecer» su desarrollo.

CERVO. El Concello de Cervo y la asociación Airiños do Xunco presentaron este jueves la programación de Carnaval, que empieza el sábado 26 a las doce y media con una actuación infantil en la carpa que habrá en la Praza do Souto. El desfile en Cervo será el domingo a las seis y las inscripciones pueden hacerse hasta el viernes 25 en los teléfonos 617.31.32.07 (Rafa) o 982.55.76.13 (Azucena). También será posible anotarse el mismo día del desfile, una hora antes en el pabellón, pero quienes lo hagan en el plazo anterior recibirán cestas con productos típicos, que también darán como premios del concurso, junto a figuras de Sargadelos.

En San Cibrao, el lunes 24 será la fiesta infantil en la Praza dos Campos, de cinco a ocho y con hinchables y talleres para los niños. En esta localidad el desfile será el martes 1, con salida de esta misma plaza a las seis de la tarde y con 2.280 euros en premios. Para participar hay que anotarse en la casa de la cultura o en el 982.59.51.57 en horario de mañana, hasta el lunes 28. "E unha boa nova que poidamos celebrar outra vez o Entroido polas rúas e farémolo con todas as medidas de distancia social e seguridade", dijo el alcalde, Alfonso Villares.

VIVEIRO. El programa empieza el 24 con el Juepeo especial de comadres en los locales del CCH. El sábado a la una y media actuarán Los Alcántara en la carpa de la Praza Maior y a las ocho y media en el teatro serán las Alpuxarradas.

El grupo Vivarium actúa el domingo en la plaza y por la tarde habrá hinchables. Para este día y el lunes se organiaza el taller "Imos facer a parrochiña" para el que hay que inscribirse en el 654.20.83.33). El grupo de participación juvenil promueve un "scape room" el lunes en el Antonio Tarrío (676.81.60.90) y habrá fiesta infantil en la plaza por la tarde. El martes estará la Discotroula en la plaza y será el desfile, y el miércoles el Enterro da sardiña, con versión infantil y adulta.