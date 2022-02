Foz abordará con Augas de Galicia la afección de la central hidroeléctrica sobre el río Ouro

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, y el teniente de alcalde, Fran Fanego, mantendrán una reunión el próximo día 17 con la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, en la que abordarán las posibles afecciones que tendría la central hidroeléctrica reversible Xistral para el caudal del río Ouro, principal punto de captación para el abastecimiento del municipio.

"Augas de Galicia é o organismo que outorga as concesións de captación sobre o río Ouro e os seus técnicos son o persoal competente que nos pode informar sobre as posibles afeccións que tería no seu caudal", explicó Cajoto, que avanzó que también deben abordar con el organismo autonómico el aumento del caudal de captación en el Ouro, "necesario para posibilitar e desenvolver as áreas urbanizables do polígono e que o concello se poda desenvolver conforme ao Plan Xeral".

"Das informacións que reciban os técnicos municipais e nós mesmos daremos conta á corporación para que saiba de primeira man o psoible impacto sobre o Ouro se o proxecto saira adiante", aseguró el regidor.

En la agenda de la reunión, el Concello incluye la nueva depuradora y la legalización de la captación de Cordido

En la agenda de la reunión, los responsables municipales también llevan la agilización de las obras de la futura depuradora. Según indicaron, el Concello está realizando los trámites para la expropiación de las fincas necesarias conforme al anteproyecto "cumprindo coa parte do convenio que lle corresponde para logar unha depuradora eficiente e evitar vertidos á ría de Foz", precisó Cajoto.

Además abordará la legalización de la captación de Cordido, que lleva más de 30 años en funcionamiento y está reconocida por Augas, pero está sin legalizar. "Este é un asunto que ten absoluta prioridade para o Concello xa que a situación actual imposibilita a construcción de novas edificacións na parroquia".