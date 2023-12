El foro Mar por Medio sobre el Camino concluye con vocación de continuidad

Las jornadas Mar por Medio, organizadas por la Academia Xacobea para profundizar en todos los ámbitos de las rutas de peregrinación, despidieron su XVIII edición en Ribadeo con compromiso de continuidad, tras ser retomadas el año pasado después de un largo parón. En la clausura estuvo el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, junto al presidente de la entidad impulsora, Xesús Palmou, y al alcalde de Ribadeo, Dani Vega.

El conselleiro señaló que con estas jornadas "unha vila fermosa, atractiva e con gran historia como é Ribadeo contribúe á historia do Camiño", localidad que además sirve de puerta a "unha das rutas Patrimonio da Humanidade, como é o Camiño Norte". Román Rodríguez también felicitó a la Academia Xacobea por su labor de difusión de los valores del Camino, "un traballo de investigación, divulgación e indagación rigorosa nas raíces deste fenómeno ao longo da historia que é fundamental para planificar o seu futuro". Además destacó que las rutas de peregrinación son punto de convivencia y confraternidad y que "ese é o espírito co que debemos enfrontar a celebración en 2027 do Ano Santo, implicando a toda a sociedade civil e a institucións como a Academia Xacobea, referente no estudo do Camiño".

El alcalde por su parte garantizó la continuidad de las jornadas y lanzó el mensaje de que "hai que conservar, coidar, mimar e seguir apostando polo Camiño de Santiago. Non hai que falar do Camiño só cando hai Xacobeo, hai que facer unha pedagoxía constante e esa é unha responsabilidade de todas as administracións".

El presidente de la Academia Xacobea atribuye el éxito de la edición a la colaboración de la Xunta, del Concello, la USC y la Diputación, con mención especial para la concejala Begoña Sanjurjo y para Manuel Valín, una de las personas importantes en el desarrollo de esta cita. "Esta foi a edición da consolidación das xornadas e terán continuidade para cumprir o obxectivo da promoción e difusión do Camiño de Santiago e dos valores que xurdiron ao longo da peregrinación e que hoxe están presentes na civilización europea", dijo Xesús Palmou, que también ensalzó el "extraordinario nivel" de todos los conferenciantes.

Ponencia de John Rutherford, presentado por Valín. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Las jornadas, celebradas en el auditorio Hernán Naval, tuvieron como ponencia final A benvida ao peregrino: Daniel no Pórtico da Gloria de John Rutherford, profesor emérito del Queen's College de la Universidad de Oxford. Antes hubo una mesa redonda sobre los caminos con el catedrático de la USC Rubén Lois y la profesora Isabelle Kerdudo, y otra ponencia sobre la artesanía del Camino con Elena Fabeiro, gerente de la fundación Artesanía de Galicia.