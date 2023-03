El sentir del sector pesquero respecto a la ordenación de polígonos en el mar para la instalación de eólica marina aprobada por el Consejo de Ministros este martes es unánime. Las organizaciones de productores pesqueros destacan la importante afección. El gerente de la OPP Puerto de Burela, Sergio López, señala que la delimitación crea zonas de afectación relevantes y que el proceso de aprobación "non foi o máis axeitado". Desde la OPP Puerto de Celeiro van más allá. El responsable de flota, Jesús Lourido, ante el grave impacto, asegura que tendrá que buscarse la manera de "compensar o impacto económico que vai ter na pesca" cuando pretendan sacar adelante los parques eólicos marinos.

Lourido indica que están analizando la información disponible, una vez conocidas las delimitaciones efectuadas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Su objetivo es saber el impacto real superponiendo esos polígonos con las zonas de actividad pesquera. Estudian el área comprendida dentro de los grados 5 al 9, desde Cantabria hasta la Costa da Morte. Para el análisis emplean el AIS (Sistema de Identificación Automática), que permite conocer la situación, rumbo y velocidad de los barcos en tiempo real.

"A expensas de contar cos datos das caixas azuis e da Secretaría General de Pesca, usando as ferramentas dispoñibles que crean un escenario interactivo, a afección é moi importante, o impacto na pesca da Mariña vai ser especialmente importante", dice Lourido. Por ello ya anticipa que tendrán que sentarse con las administraciones y las empresas que impulsen los proyectos "para buscar a maneira de cohabitar, se isto vai adiante a implantación deses parques non pode facerse sen ter en conta e compensar o impacto económico na pesca".

Lourido reitera que están "pendentes de saber canto dana a actividade, pero xa vemos que ten afección. Coñecidos os espazos é o momento de facer unha proxección, pero o impacto vai ser grande". En ello también trabaja la plataforma en defensa del sector pesquero surgida en Burela.

Coñecidos os espazos é o momento de facer unha proxección, pero o impacto vai ser grande"

Sergio López apunta que la flota de litoral será la principal perjudicada y reconoce que "a maioría da nosa flota é de altura, pero estaremos atentos". El gerente de la OPP de Burela reitera que "non escoitaron as demandas do sector para que non afectaran as zonas principais de pesca, pero a afectación é moi grande, non só polos espazos, senón tamén polas canalizacións hacia e dende terra".

López añade que tanto los planes de ordenación como los proyectos son recurribles "sempre que se demostre que xeran máis prexuizos que beneficios". Insiste en que "non se garantizou a participación efectiva do sector pesqueiro no proceso nin se tivo en conta que afectan zonas históricas de pesca, polo que a repercusión é maior que se houbese colaboración para buscar sitios que podían ser de interese eólico igual sen ser zonas tan habituais de pesca".