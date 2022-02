Melodi Parga: "A fórmula da señora cantando en mallas está moi trillada"

A barreirense Melodi Parga estudou Historia da Arte, fixo un máster en Museoloxía e Patrimonio co traballo final sobre a musealización de cemiterios e exerce de divulgadora destes temas en distintas canles. Actualmente está facendo un curso de tanatopraxia e entretense cos preparativos para Eurovisión.

Ten algún cemiterio favorito na comarca?

O de Mondoñedo, porque me parece unha iniciativa moi bonita a que tiveron de convertelo en parque e recuperalo como parte do patrimonio arquitectónico da cidade. Agora a xente nova vai facer botellón alí, volvendo a integrar no espazo urbano, da vida, algo que se quedou apartado porque é algo ao que non se quere mirar. Teño pendente visitar moitos máis, pero tamén me sorprendeu o do Valadouro, que ten catro mausoleos con tellado de cerámica vidriada, parecida ao da Torre dos Moreno.

Que a levou a facer o curso de tanatopraxia?

Era a escala que me quedaba. Unha cousa é estudar monumentos e andar de ratiño de biblioteca, e outra é coñecer de primeira man ese cambio que houbo cando se pasa do velatorio na casa ao velatorio externo, ao tanatorio. É un cambio social moi importante. Tamén o fago como opción laboral.

Non lle dá reparo?

Non, xa chego alí sabendo máis ou menos o que me vou atopar.

Ten unha bitácora e unha canle de Youtube chamadas Luz de Tea, que se pode atopar alí?

O blog naceu a raíz da miña formación, tiña ganas de divulgar e de recuperar o valor do patrimonio funerario, que é un patrimonio vivo porque moitos dos cemiterios seguen tendo actividade e hai unha manipulación dos elementos patrimoniais importante, por exemplo lápidas orixinais que se perden ou nichos que son neogóticos ou neorrománicos e péganlles mármore por enriba facendo que perdan o valor orixinal. A canle de Youtube é na misma liña, de patrimonio funerario, lendas e mitoloxía. Agora tamén vou intentar facer unha emisión mensual en Twitch con Fran da Lobeira sobre temas funerarios, tanto de patrimonio material como inmaterial, e onde a xente que ten curiosidade poida facer preguntas.

Tamén comenta moito nas redes sobre Eurovisión.

Eu son moi seguidora de Eurovisión desde sempre. Sempre se viu na miña casa e todos os anos intento facer unha cea coas amigas para ver o festival.

Que lle pareceu o que pasou no Benidorm Fest? Cre que as Tanxugueiras poderían ter opcións?

Eu vía opcións con elas porque levaban unha proposta musical moi interesante. Ata me pareceu un pouco mal que a xente que intentou darlle o valor que teñen as Tanxugueiras non fixo análises musicais das súas propostas. É unha pena que persoas que son capaces de analizar un tema musicalmente non resaltasen os cambios a menor que fan, as harmonías que usan... Alguén debería recoller iso e darlles valor, a parte do outro valor que tiñan.

Que opinión ten da opción elixida polo xurado?

TVE na súa liña de poñer a súa canción, como xa pasou con Manel Navarro. Intentan ter unha canción para poder vender en radios, que sexa radiofónica, sabendo que non vai gañar o festival, para sacar os réditos da venda da canción. Pero para min é unha canción bastante anticuada. A fórmula da señora cantando en mallas unha canción bum bum chun chun é algo bastante trillado en Eurovisión. Pasou por alí Eleni Foureira e Eurovisión encheuse de imitadoras, pero repetir fórmulas poucas veces funciona.

Está ao tanto do que levan os outros países?

Coñécense poucos aínda. Albania leva unha proposta de rapaza rompedora no escenario pero a canción non é moi alá. República Checa algo tipo electrónico moi interesante, moi radiofónico, e Moldavia algo tradicional pero rockeiro, unha mistura tamén interesante e animada. Eu de momento vou por Moldavia.

Ve opcións para España?

Non, pero depende do que acaben presentando o resto de países. Cando foi Pastora Soler era unha proposta boa pero foi un ano moi bo, con Euphoria e as avoíñas rusas, e coméronnos.