"Para formar gobierno va a hacer falta un malabarismo exótico"

"Ya veo que la charla que vengo a dar no les interesa lo más mínimo. Pero nada. Van... a otra cosa". Así se arrancó Alfonso Guerra ante los periodistas que le esperaban este viernes ante la impresionante casa de cultura de Castropol. Pese a no estar tan parlanchín como en otras ocasiones sigue sin morderse la lengua, un hábito que ya parece que no le abandonará jamás. Su charla, por cierto, era sobre su libro 'La España en la que creo. En defensa de la Constitución'.

¿Qué le parece esta iniciativa?

Cumplo esta petición con mucho gusto. La iniciativa del instituto de Vegadeo es maravillosa y hacerlo aquí en Castropol, en una biblioteca con casi un siglo de historia, es formidable.

¿Cómo vivió la exhumación de Franco?

Con normalidad, no entro en disquisiciones porque la gente se aburre. Lo importante es que quitó de allí y ya está. Eso sí, para los hijos y nietos de represaliados, desde el punto de vista simbólico fue una victoria tremenda y seguro que lo vivieron muy emocionados.

¿Y esto a quién favorecerá?

¿Pero vamos a seguir con eso después de que todos los periódicos, radios y televisiones no hablasen de otra cosa? Yo creo que si le da votos a alguien, desde luego es a Vox.

¿Habría que seguir con la gente que hay en las cunetas?

Sí, en eso desde luego es cierto que queda mucho por hacer, es una obligación moral que hay que ir reponiendo porque es cierto que todavía tenemos que afrontarlo mejor.

¿En el resto se pasó página del franquismo?

¿Pero no pasamos página de Franco? Yo no vivo pendiente de Franco. Me parece muy bien lo que se ha hecho pero desde luego no vivo pendiente de Franco. Desde el día que le pusieron los 1.500 kilos de piedra encima, eso se acabó.

Cuando escribió el libro que viene a presentar no había sentencia del procés, ¿qué le parece esa sentencia y todo lo que pasó?

Lo que yo explico ahí en teoría no solo no fue desmentido por lo que ha pasado sino que ha sido confirmado. Hablar de sentencias es difícil porque hay que leerlas bien y estudiarlas. Con todo, decir que la sentencia, en primer lugar, hay que acatarla. En segundo, el que no esté de acuerdo la puede criticar, claro que sí. Ahí hay una discusión sobre si había o no motivos para que la sentencia dictaminara el delito por rebelión o por sedición.

Yo creo que había motivos para la rebelión, pero no lo han visto así. ¿Por qué? Pues bajo mi punto de vista porque el ponente, el presidente del tribunal, pensó que le convenía más a España una sentencia por unanimidad que una sentencia de la mitad más uno, porque la mitad más uno admite después una cantidad de recursos en la que los recurrentes se basan en que la mitad del tribunal decía lo contrario y eso debilita mucho. Creo que se llegó a un intermedio para que la sentencia sea tan fuerte y no se pueda tumbar. Por eso creo que es una sentencia muy inteligente.

¿Y todas las revueltas que ha generado?

Pero es que todo eso está organizado y el jefe de todo es Torra, lo sabe todo el mundo. No es solo un activista, es mucho más que eso. Es una persona que da pábulo y fabrica una incubadora de neonazis en Cataluña. Nunca una persona cayó tan bajo y una institución fue tan despojada de sus valores. Eso tiene que entrar en otro camino. Pero no me hago muchas ilusiones con las divisiones del nacionalismo: al final todos se parecen.

¿Haría una quiniela para las elecciones del 10 de noviembre?

En lo fundamental no va a cambiar lo que hay ahora. En todo caso, quedará un poco peor. Antes había más combinaciones que daban mayoría y ahora habrá menos. Pero claro, ya no se van a poder volver a repetir elecciones, así que habrá que hacer el malabarismo más exótico para formar gobierno y será muy complicado.