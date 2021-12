El Ford B de 1932 que cubrió la ruta entre Vegadeo y A Fonsagrada

El Ford BB (la segunda es por ser camioneta) de Ramón Fernández es de los trabajos de recuperación más meritorios en vehículos no solo por la antigüedad del modelo sino por su historia en la zona, y la que está por descubrir. Con base en Vegadeo, enlazaba con Lugo y distintas localidades del oriente provincial.

"O coche tíñao o meu xefe na Ford de Talleres Villarino nunha palleira esperando pola restauración, antes estivera metido nun bar de Vegadeo como adorno e ao final quedei eu con el", dice Ramón, de 45 años y mecánico de profesión.

Y cuando habla de coche se refiere a lo que quedaba de una camioneta cuya primera impresión remite a las pick up americanas de media o una tonelada de entreguerras, de las que pusieron a circular al país en modelos de gran serie. No en vano el Ford B es el continuador del legendario T y del A, con mejoras en la lubricación y ya con una bomba de gasolina para alimentar su cuatro cilindros.

La tarea era un reto, dado su estado y tardó 7 años en ponerse manos a la obra en su garaje hasta lograr un vehículo de colección. "Quería ir nel á miña voda, no 2010, e entroume a présa", ríe. Y así fue como pidió el carburador a EE.UU. y se hizo con piezas del mercadillo madrileño de Ifema en la cita de clásicos de noviembre.

Allí es posible encontrar faros, cristales y otros componentes. "Estaba moi mal —explica—, tiña a cabina, o chasis e o motor pero sobre todo o papel da rematriculación en España en 1934. Ben deitei del para dalo de alta pois en Tráfico nada aparecía, nin en Xixón nin Oviedo". Ahora puede rodar normalmente, pues no tiene las restricciones del clásico.

La cabina original bien podía haber salido de Barro, en Chavín, pero fue carrozado en Vegadeo, desde donde cubrió la línea en concesión hasta A Fonsagrada. "Ía a Lugo e os propietarios foron Jesús Penelas Chaín e Jesús Penelas Cortón, de Pol, e que tiveron na Veiga os almacéns El Rizo".

Ramón recibió noticias de que viajaban con el Ford B hasta León, traían el correo y "díxeronme que o coche incluso transportara presos", nada extraño para la época, aunque en Vegadeo se lo recuerda entre pipotes: "Subía a Lugo con xente e baixaba con mercadorías", explica. En EE.UU. fue sin duda uno de los grandes modelos de la Ley Seca (vigente de 1920 a 1933) y cuando esta terminó Ford comenzaría a montar el motor V8.

El de Alfoz también se hizo con un V8 de 65 CV, pero preferió dejarle el motor original porque "tiven a sorte de que non estaba agarrado e o máis potente nin llo din posto, nin o coche frea ben". Cuesta imaginarlo por aquellas carreteras de la montaña lucense y leonesa o bajando el Marco de Álvare porque el Ford B monta cuatro frenos de tambor, accionados por varillas. Todo mecánico. Y la suspensión con ballestas transversales delante y detrás.

Este Ford remite además a la historia de la propia marca en España, que en la década de los 20 del pasado siglo comenzó a fabricar en Cádiz el sedán Ford T y estos pequeños camiones para después instalar su cadena de montaje en Barcelona hasta la Guerra Civil con el A, el B y el Y en lo que luego pasaría a ser Motor Ibérica (la de los Ebro) y, hasta ayer, la Nissan, que también está por desbaratarse. El motor y bastidor de este Ford han demostrado su robustez.

"Como o restaurei para a voda, tampouco quero desfacerme del", explica. Además, tiene dos Seat, un 124 y un 133 para restaurar, además de una Guzzi de tres marchas, otra moto antigua. "Sempre me gustaron os vehículos antigos", confiesa.

"Mellor coche novo ata os 5 anos; logo empezan cos problemas, e algún antes. A min sempre me gustaron os antigos"

Su primer coche fue un Ibiza Tdi y ahora se mueve con una furgoneta Ford Transit Courier y un Mercedes Clase A de los más recientes. No tiene especial ansia por hacerse con algún otro modelo, "a menos que falemos de deportivos do tipo dun Ferrari". En su opinión de experto mecánico "só hai dúas marcas: o novo e o vello e o melor é o novo mentras non ten máis de cinco anos, porque logo xa é vello e empeza a dar problemas. Algúns incluso antes".

De momento, para este vecino de Carballido, cuya familia está muy ligada a la panadería "de toda a vida" que regentaron sus padres», el Ford B de 1932 es todo un orgullo. Aunque no pueda ir muy lejos con el. Hoy en día no es un prodigio de prestaciones o comodidad. Si de llevarlo a concentraciones de clásicos un poco alejadas de Alfoz, lo mejor es subirlo en una grúa, como ya ocurrió en su regreso a Vegadeo, en una ocasión.