Fomento traspasa a Mondoñedo dos tramos de la antigua Nacional 634

El Ministerio de Fomento y el Concello de Mondoñedo firmaron ayer la cesión de la titularidad de dos tramos de la antigua carretera N-634 en Sasdónigas y San Vicente. La firma se llevó a cabo en el transcurso de una reunión de trabajo en la que participaron la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez; el jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Ángel González del Río; y la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia.

El Concello mindoniense pasa a ser ahora el responsable de la explotación y conservación de dos tramos que suman algo más de un kilómetro y medio. El primer tramo, en San Vicente, tiene una longitud de 367 metros, mientras que el segundo, en Sasdónigas, abarca 1.180 metros.

Desde la administracion local destacaron que reciben estos tramos "tralo remate fai uns meses das actuacións de asfaltado e repintado solicitadas a Fomento", al tiempo que celebran que esta cesión "permitirá a redución da burocracia aos veciños e veciñas".

En la citada reunión de trabajo, Candia también se interesó por la solución al problema de las escorrentías de la A-8 en Vedrós y O Carme, unas actuaciones "para as que xa se estableceron partidas económicas nos Orzamentos do Estado", recuerda la regidora.

Igualmente, trasladó su interés en que se arregle la carretera N-634 a su paso por el término municipal mindoniense. "Esta vía é a alternativa que se usa cando a A-8 pecha por mor da intensa néboa que se acumula no Fiouco e o seu mal estado impide unha circulación segura", recordó la popular.

El BNG acusa a Candia de "actitude hipócrita" por reclamar ahora medidas que no pidió durante el Gobierno del PP en Madrid

CRÍTICAS DEL BNG. En relación a esta demanda de mejoras realizada en los últimos días por Candia, el grupo municipal del BNG de Mondoñedo acuso a la alcaldesa de actuar con "hipocresía".

Eloi Cabanas, portavoz local de los nacionalistas, entiende que Candia "foi compracente con estes problemas durante a etapa que gobernou o PP no Estado", señala, al tiempo que añade que "se a N-634 non está en condicións óptimas de absorber tanto tráfico cando a néboa obriga a cortar a A-8, tamén o estaba despois da inauguración do tramo da autovía fai agora cinco anos e medio", argumenta.

Desde el BNG le preguntan a la regidora de Mondoñedo cuáles fueron las gestiones que realizó desde la alcaldía para que las obras de mejora anunciadas en varias ocasiones en la vía se ejecutaran en todos estos años, algo que, denuncian, no sucedió.

El portavoz nacionalista recordó la propuesta de su grupo en 2015, aprobada por unanimidad, de prolongar el tercer carril hasta la rotonda de enlace con la A-8: "Sería unha alternativa aos continuos peches da A-8 no Fiouco, xa que moitos transportistas decidiron desistir xa de utilizar a autovía pola perigosidade do Fiouco e para aforrar combustible".

Finalmente, Cabanas critica "a falta de compromiso dos diferentes gobernos do Estado cos problemas do peche da autovía, xa que seguimos sen saber nada dos proxectos experimentais para quitar a néboa, onde había 6 millóns de euros orzamentados, e as balizas a proba tampouco están dando o seu froito", concluye.