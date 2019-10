Fomento subirá el gálibo de los cuatro puentes sobre la N-642

El Ministerio de Fomento acometerá mejoras en los cuatro puentes que hay sobre la N-642 a su paso por Foz: dos en Mañente y otros dos en la variante. Así se lo confirmó ayer la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, al alcalde focense, Fran Cajoto, que detalló que en las cuatro infraestructuras se levantará el gálibo viendo que no es suficiente y que podría repetirse el accidente sufrido por un camión el pasado mes de julio, que perdió la carga al chocar esta contra el puente de Mañente, que permanece cerrado desde entonces. "A actuación nesta ponte de Mañente é urxente porque causa perxuízo aos veciños e ademais obrigou a cambiar as rutas escolares e os nenos pasan máis tempo no autobús escolar", explicó el regidor, que subrayó que esta obra fue tramitada de urgencia por lo que espera que los trabajos empiecen en breve.

Según explicaron desde la subdelegación la decisión de ampliar los trabajos de Mañente a los otros tres puentes se determinó "logo de realizar unha inspección especial e dos pertinentes estudos topográficos". "Todos eles presentan algún tipo de desperfecto, polo que se considerou necesario ampliar a actuación prevista", añadieron. En total, el ministerio invertirá más de 473.000 euros en la ejecución de los trabajos.

En el encuentro, Rodríguez y Cajoto también abordaron las alegaciones presentadas a la futura A-74 en el tramo entre Barreiros y Foz, que recientemente superó el trámite de información pública. En este sentido, acordaron mantener una nueva reunión en la que también tomarán parte responsables del ministerio para abordar este trazado.

A este respecto, Cajoto ya avanzó que ya han solicitado que el proyecto constructivo de la vía incluya un carril adicional de subida en el enlace de Foz, debido a que este llevará un 8% de pendiente.