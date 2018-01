El Ministerio de Fomento publicó este lunes en el Boletín Oficial del Estado la licitación del contrato para la realización de las obras de rehabilitación estructural del firme en dos tramos de la Nacional 642, entre Barreiros y San Cibrao.



El presupuesto total de salida de la actuación asciende a 2,92 millones de euros y las empresas que deseen optar a la realización de estas obras pueden presentar sus ofertas hasta el 14 del febrero, quedando para el 7 de marzo la apertura de plicas.



Concretamente, se abordará el arreglo de dos tramos. El primero está situado en la zona de A Espiñeira y discurre entre la conexión de la Nacional 642 con la Nacional 634 y el núcleo de Mañente. Aquí se actuará en un tramo que no alcanza los dos kilómetros, entre los puntos kilométricos 26,950 y 28,800. La intervención de mayor calado será en el segundo tramo, ya que comprende cerca de 20 kilómetros entre Fazouro y San Cibrao, que pasa por los municipios de Foz, Burela y Cervo. Concretamente, los trabajos se realizarán entre el punto kilométrico 36,500 y el 55,000.



Desde Fomento indican que, tras realizar un estudio de las necesidades existentes, el proyecto de rehabilitación prevé tanto la reparación de las zonas dañadas como la renovación completa de la capa de rodadura. Con esto buscan "alargar la vida útil del pavimento y mejorar la comodidad y seguridad de los usuarios", explicaron desde el ministerio.



Esta actuación completará la obra ya ejecutada a finales del año 2015 y comienzos del 2016, cuando ya se habían rehabilitado el resto de los tramos de la Nacional 642 entre Barreiros y San Cibrao.



QUEJAS VECINALES. El arreglo total de la conocida popularmente como carretera de la costa es un vieja reivindicación de vecinos, asociaciones y partidos políticos, tanto de los que ocupan la bancada de la oposición en el parlamento autonómico como de los alcaldes populares de la zona. El malestar entre muchos usuarios es evidente y no dejó de crecer en los últimos años, ya que la vía en determinados puntos, como en Nois o en Cervo, presenta numerosos baches de un tamaño importante que suponen un peligro importante para la circulación y colaboran en el deterioro precoz de amortiguadores y neumáticos de los vehículos.



Además de los usuarios, el estado de la vía y los continuos parches y remiendos que se han ido realizando en los últimos años, también provocan perjuicios en las casas que se encuentran a la vera de la Nacional 642 y las lógicas quejas de sus propietarios.



Es el caso de varios vecinos de Nois que ven como se les llenan sus propiedades de la gravilla que se ha ido desprendiendo del firme y que se acumula ahora en los arcenes. El paso de los camiones por la orilla de la vía, intentando esquivar los baches que se agolpan en el centro de la calzada, convierte a esta gravilla en auténticos proyectiles que impactan en la fachada de la casa, con el consiguiente riesgo de que rompan algún cristal de las ventanas.



Igualmente, otros denuncian los ruidos y temblores que provocan en sus casas el paso de los vehículos de mayor tamaño y peso por zonas en las que la capa de rodadura es casi ya historia.



REACCIONES POLÍTICAS. Los alcaldes de los municipios por los que circula la Nacional 642 recibieron con satisfacción el anuncio de esta licitación. "Estamos moi contentos porque era unha necesidade importante, xa que a realidade é que hai varios tramos en moi mal estado", señaló el regidor de Cervo, Alfonso Villares.



Su homólogo en Foz, el también popular Javier Jorge Castiñeira, comparte la opinión de Villares y afirma que le aporta "tranquilidade aos veciños saber que vai ser arranxado o que queda desta estrada, aínda que xa non poda ser para este inverno e os meses posteriores. Entendemos as circunstancias, pero a vía está en moi mal estado e urxía acometer esta reparación", comentó.



Asimismo, Castiñeira quiso agradecerle públicamente al jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Ángel González del Río, "que me mantivera informado en todo momento das xestións que se estaban realizando, porque levo varios meses interesándome por este arranxo e en outubro xa puidera informar no pleno que estaban a punto de sacar este contrato por case 3 millóns de euros", manifestó.



Por su parte, el socialista Alfredo Llano, máximo mandatario de Burela y presidente de la Mancomunidade de Municipios de A Mariña también se felicitó por este anuncio. "Aplaudimos que se leven a cabo todo este tipo de melloras, aínda que cheguen tarde e logo de que se desprezase á xente da Mariña durante demasiado tempo. É unha vergoña que nos últimos anos esta estrada se convertera nun probador oficial de amortiguadores", criticó.



Para Llano, "a Nacional 642 é unha arteria fundamental para a comunicación da Mariña e non basta con parcheala cada certo tempo. Seguiremos reclamando que se dote de mellores a nivel de seguridade e se poida ampliar onde sexa fundamental para favorecer a fluidez do tráfico", apuntó. Sostiene que para que la comarca pueda optar a convertirse en una referencia a nivel turístico y empresarial, "temos que ter unhas infraestruturas acordes ao ano no que estamos", concluyó.



Entretanto, desde el PP da Mariña aplaudieron también el anuncio de Fomento. "Se da respuesta a una demanda reiterada de los vecinos y esta es la confirmación clara del compromiso del Gobierno con las infraestructuras de A Mariña", afirmó el diputado en el Congreso Jaime de Olano. Agradecen este anuncio "como uns veciños máis que o que desexan e queren é que os gobernos dean resposta ás ncesidades da nosa comarca".