Fomento destinará seis millones a la selección de ideas antiniebla para la A-8

El Ministerio de Fomento destinará seis millones de euros para licitar los prototipos que se instalarán en el tramo del Alto do Fiouco, en la Autovía del Cantábrico (A-8) para combatir los problemas de tráfico que provoca la niebla. Así lo especificaron los servicios de comunicación del departamento estatal a comienzos de este mes.



Insisten en que el proceso de licitación "está muy avanzado y que será inminente". En esta fase inicial del concurso público se seleccionarán las que se consideren las mejores ideas, que primeramente se van a probar en laboratorio.



Las que resulten elegidas se instalarán in situ en el mismo tramo, con el fin de comprobar su eficacia en condiciones reales. En principio se prevé que se pueda hacer al inicio del verano o a su término, al ser las épocas en las que suele haber más nieblas que obligan a cerrarlo. En todo caso, los empresarios que optan al concurso dudan de que puedan cumplirse estos plazos.



En este sentido, el Estado replica que "no se dispone de previsión de plazos" para las pruebas in situ de los prototipos elegidos.



La denominada Compra Pública Precomercial "se desarrollará en competencia por fases temporales de carácter eliminatorio", como insisten en señalar desde Fomento. "De esta manera, se irán selecccionando progresivamente las mejores soluciones de cara a resolver la problemática existente", señalan.



Fueron 26 las ideas propuestas para combatir la niebla en O Fiouco. Puede que finalmente se presenten todas al concurso o incluso que se sume alguna otra novedad. Las iniciativas elegidas —ya que probablemente la definitiva será combinada— serán las más eficaces, económicas y viables técnicamente.



Precisamente, la niebla complicó parte de la noche y de la mañana de este domingo la circulación en el tramo pero se fue disipando conforme avanzó la jornada.