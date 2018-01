"Fomento busca desmantelar de forma encubierta el ferrocarril Ferrol-Ribadeo"

La Plataforma por la defensa del ferrocarril Ferrol-Ribadeo ha denunciado la "situación límite" que padece la línea, en condiciones "desastrosas" desde hace años, y ha acusado al Ministerio de Fomento de demostrar "en ocasiones" una "total intencionalidad de desmantelamiento encubierto progresivo" de los servicios.



En un comunicado, el colectivo ha afirmado que el número de incidencias (supresiones y grandes retrasos) a lo largo del 2017 superó las 900. Además, ha explicado que durante los meses de noviembre y diciembre se experimentaron "supresiones a diario" debido a la "falta de personal de conducción" que "ya acumulaba exceso de horas" de trabajo.



De este modo, la Plataforma por la defensa del ferrocarril argumenta que "el problema de personal" que Renfe "dio por finalizado" en mayo de 2017, "para nada se ha solucionado".



REDUCCIÓN "A CERO". Además, ha añadido que "en estos últimos días" se han producido continuas "averías y supresiones" que reducen el número de unidades destinadas a Ferrol de las 9 existentes a "cero, una o dos" en servicio.



Por ello, desde la plataforma no comprenden que "no exista ningún responsable de la situación" en Renfe, así como tampoco existe en lo que respecta a la "gestión de personal" o la del "parque móvil".



Así, han incidido en que, "en cualquier otro estado" de Europa, "no sería concebible que las unidades nuevas", entregadas entre los años 2009 y 2011, "padeciesen desde su entrega continuados fallos estructurales" que provocan "averías diarias" y "hunden totalmente la correcta prestación del servicio".



SUSTITUCIÓN DE LOS COBRADORES POR MÁQUINAS. La Plataforma en defensa del ferrocarril también ha señalado la "desaparición de los interventores de los servicios", encargados del cobro, el control estadístico, informativo y de desempeñar un papel de seguridad.



El colectivo ha asegurado que Renfe "está empeñada en la destrucción de estos puestos" y en su "sustitución por máquinas de pago voluntario", aún cuando el cobro "no es el único trabajo que realizan", ya que "atienden las dudas a los usuarios de avanzada edad", por ejemplo.



Así, ha recordado que Adif anunció la "instalación del bloqueo automático" en el tramo Ferrol-Ortigueira, lo que supone "la desaparición del personal de las estaciones" y "deshumaniza casi totalmente" el ferrocarril.



AYUNTAMIENTOS. El colectivo defensor de la línea Ferrol-Ribadeo ha informado de que "las únicas" administraciones que "están teniendo en cuenta las protestas de los usuarios" son los ayuntamientos por los que pasa, que han conseguido la creación de "una supuesta comisión técnica" en la que están presentes Renfe y la Xunta.



Por una parte, han explicado que la posición de Renfe es "increíble" e "irrespetuosa", porque "resulta insultante" que los ayuntamientos "le tengan que decir a una empresa pública de transporte colectivo" cuestiones como que deben "prolongar una frecuencia en un horario básico", como a la vuelta de los institutos, universidades y trabajos, con un "nivel de ocupación garantizado".



Además, han incidido en que el papel de la Xunta en la comisión "tampoco tiene nombre", ya que "carece de todo interés" en estar presente en ella, lo que, a su juicio, se demuestra "cuando envían a la misma personal de una empresa privada, una asistencia técnica".



Asimismo, desde la Plataforma por la defensa del ferrocarril Ferrol-Ribadeo han recordado que "el Ministerio de Fomento ni está ni se le espera".



INTERÉS DE FOMENTO EN LA DESAPARICIÓN DEL FERROCARRIL. El colectivo se ha preguntado sobre los "intereses reales" de Renfe, la Xunta y el Ministerio de Fomento para que en Galicia "no quieran ni nombrar" la "crítica situación del ferrocarril", algo que Fomento sí ha hecho en comunidades como Asturias y Cantabria.



Así, han apuntado "una clara intencionalidad" por parte de las administraciones para "deteriorar el ferrocarril Ferrol-Ribadeo", ya que tienen "claro" que se trata de "una malversación de fondos públicos por parte de Renfe" y, "subsidiariamente", del Ministerio de Fomento.