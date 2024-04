A foliada de Cervo reunirá a preto dunha vintena de grupos o 4 de maio

A oitava edición da Foliada e Feira de Artesanía e Alimentación de Cervo despregará a súa actividade o vindeiro 4 de maio na Praza do Souto.

Os postos da feira, unha ducia, abrirán a partir das once da mañá para inaugurar un día cheo de propostas. Están previstos dous talleres, un de xoguetes musicais con Pablo Pintor e outro sobre a Festa dos Maios con Branca Villares e tamén haberá xogos tradicionais. Ademais presentarase o traballo de investigación da gaita na terra de Melide de Suso Ascariz.

Pero, sen dúbida, a música será a principal protagonista. A mediodía arrincarán os cantos de taberna coa participación de A Rebolaxe, Amiguinhas Foliadeiras, Antoxo duns Poucos, Arume, Cordenaia, Ledicia, Os Netos do Escribano e Os do 21. A sesión vermú será coa charanga Alxibeira. Ás seis y media da tarde será a foliada coas actuacións de As Faíscas, As Ferriñas, Fol do Raxal, Ledicia, Maravalla, O Arco da Vella e Saíñas. E o peche da festa, á noite, será co concerto de Faíscas da Pontraga ao que seguirá foliada libre e queimada.

Na presentación estiveron respresentantes das asociaciones organizadoras, Fervenza de Sargadelos, Fol do Raxal e A Morena, a deputada provincial de Cultura Iria Castro e o deputado mariñán Daniel García, e a alcaldesa cervense Dolores García Caramés.

No acto a responsable de Cultura da Deputación destacou "o papel do asociacionismo de base na dinamización cultural , e especialmente na conservación e na difusión da música tradicional e encadrou a colaboración con esta foliada "no apoia da Área de Cultura da deputación ás iniciativas que xurden do asociacionismo e á difusión da música en galego".

Pola súa banda a rexedora quixo felicitara ás asociacions organizadoras da cita que, son, "todo un exemplo da riqueza cultural e asociativa que temos no noso municipio e que contribúen enormemente a difundir a cultura galega e tamén a dinamizar o noso municipio coas diferentes actividades que programa durante o ano". Tamén destacou a capacidade desta foliada "para reunir a unha representación importante da riqueza folclórica tradicional da Mariña".