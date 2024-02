"Foi unha proba para ver se podía escribir algo diferente"

Escribe sempre en castelán?

Si, porque domínoo mellor, escribir en galego cústame bastante.

Por que cambiou de rexistro?

Foi para poñerme a proba, para ver se podía escribir algo diferente. Non é que me guste excesivamente o xénero romántico, por iso céntrome na maneira de ver as relacións das personas máis que nos feitos en si. Experimento cos sentimentos dos protagonistas, intentando ver o que pensa e sente a xente.

De cando vén a súa afección ao misterio?

Todo o que sexa misterio atrápame e teño que sacalo para fóra. Isto foi culpa dos meus maiores, aos que escoitei historias de pantasmas e aparecidos, que vivían como se lles estivera pasando en carne propia.

Por que escolleu os relatos?

Gústame moito o relato longo, contar unha historia coma se fose unha mininovela, con comezo, desenlace e final. Así, é máis sinxelo crear distintos personaxes, Se escribes novela son sempre os mesmos, só tes que ir afondando neles. Nun relato son máis, é máis difícil.

Cada individuo pensa e reacciona diferente, é complexo?

Baséome bastante na personalidade da xente que coñezo, intento ver máis aló, como reaccionaría se pasara isto ou que pensaría. Tamén hai que tirar de imaxinación. En xeral non ensinamos aos demais toda a nosa personalidade, creo que é bastante interesante intentar descubrila.

Cre no destino?

Aí píllasme. Estou convencida de que estamos predestinados a algo ou a alguén, vése coas persoas que coñeces, cunhas estás xenial e de repente desaparecen e outras pase o que pase sempre están ao teu lado.

Que pensa do amor?

É moi bonito cando é real, pero hai moita falsidade nas relacións entre as persoas, non só entre parellas senón tamén entre amigos. Cando é san e se complementan, algo difícil, pode existir.

Aínda quedan mitos sobre as relacións afectivas.

Aínda que a sociedade evolucionou, hai máis liberdade e fálase do poliamor, no fondo segue habendo prexuízos. Sigo escoitando parellas, nas que a muller non se atreve a falar co home de cousas íntimas.

É complexo explorar as emocións doutras persoas?

É difícil. En realidade non tes a seguridade de coñecer o que pensa a persoa, podes ter unha conversa coa túa parella e non saber se che conta o que sente. Hai moitas persoas que non se atreven a dicir todo porque teñen medo a sentirse vulnerables. Iso tamén é parte da sociedade na que vivimos, parece que todo o mundo quere sacar proveito de todo, tamén das relacións.

Que papel xoga o azar?

O mesmo co destino, non sei se o azar e o destino che amosan cousas ás que non lles fas caso. As cousas que se repiten estánche dicindo algo, debemos prestar máis atención.

Está namorada?

Non, neste momento estou soa, libre e sen compromiso, pero estíveno varias veces e de aí tamén saquei historias, desa experiencia persoal.

Basease en situacións reais?

Case a maioría é ficticio pero baseado en algunhas cousas reais. Cando escribo misterio fago o mesmo, algunhas partes son reais e noutras tiro de imaxinación.

Algún consello?

Que se animen a lelo, que ten sorpresas. A portada é un debuxo meu e dentro tamén leva varios debuxos feitos por min, que tamén son artista plástica. Que lle dean unha oportunidade, penso que vai sorprender bastante, porque non é o meu estilo.