La "familia" del puerto deportivo de Ribadeo llora la fatalidad que el domingo costó la vida al joven David Botín García-Planas, de 22 años, que sufrió una electrocución cuando el bote de vela latina en el que navegaba se aproximó a una línea eléctrica en la zona de Reme. "Foi unha desgraza moi grande, porque coincidiu todo", comenta un trabajador del Club Náutico.

Se refiere por un lado a las "mareas grandes, porque se son pequenas xa non te achegas ata alí". La zona solo es navegable en marea alta y en el momento del accidente estaba la pleamar en su punto álgido, además con un coeficiente alto, por lo que el nivel del agua era elevado. Por otro lado, cita que si el bote "chega a levar a verga de madeira en vez de carbono non pasaba nada". Esta parte del aparejo del barco, que sujeta la vela, sube más alto que el mástil y en este caso su punta podría alcanzar los "10 ou 12 metros de altura". La fibra de carbono es un conductor de la corriente y en la verga de la embarcación afectada "vese onde descargou".

El bote es propiedad del padre del joven fallecido y en el náutico la familia es sobradamente conocida. "Ao rapaz coñézoo dende que levo aquí, dende que era picarín. Pásalo mal porque aínda que non sexa a túa familia é como se fora un familiar teu e isto foi unha desgraza tremenda", comenta.

El trabajador asegura que la zona del accidente no es peligrosa en si y que lo único que suele pasar allí es que, al solo ser navegable en marea alta, algunos barcos no tienen en cuenta la bajada de la marea y se quedan varados o incluso llegan a volcar. Sí sabe que pasó algo similar, una descarga eléctrica, al bote de unos veraneantes hace pocos años, pero no fue en ese mismo lugar, sino "máis arriba, en Abres". "Eran uns rapaces de Madrid que ían navegando polo río de Abres e o bote tocou un pau da luz, pero non lles pasou nada, queimárase a vela e pouco máis", recuerda.

EXPRESIDENTES. Lo sucedido el pasado domingo es algo insólito para los dos más recientes expresidentes del Club Náutico, Mario Coto y Ramón Acuña, que coinciden en trasladar su pesar a la familia, a la que conocían.

"Ao mellor ninguén sabe nunca o que pasou. A única explicación que lle podo atopar é que fose unha reacción do arco eléctrico, que o mastro do barco pasara próximo e o arco de acción da liña eléctrica se desprendera e fixera iso. Non fixo falta que o pau lle tocara", comenta el primero. Coto asegura que nunca fue necesario tomar precauciones por causa de la línea eléctrica en esa zona, pues "o único que che pode pasar alí, como mal menor, é entrar no fango porque hai moito, e ter que esperar a que suba a marea".

Sobre los propietarios del bote comenta que "son xente que levan toda a vida tendo barco e están acostumados a andar no mar, a nosa ría coñécena todos dende nenos", dice Mario Coto.

"Es el primer caso que conozco y bastante extraño", apunta por su parte Ramón Acuña, quien reseña que estos botes tradicionales "han ido mejorándolos para tener un mejor rendimiento y llevan fibra de carbono", que es más ligera pero en cambio "altamente conductora de la electricidad".

Señalizar la línea de alta tensión

Las reacciones de los lectores a la noticia de este suceso coinciden en la demandade que se señalice de alguna manera la línea de alta tensión por discurrir junto una zona navegable de la ría de Ribadeo, en la que no hay advertencia alguna sobre el peligro.



Será despedido hoy

El funeral de David Botín García Planas se oficia a las doce de este mediodía en la iglesia parroquial de Santa María del Campo en Ribadeo. El joven de 22 años será incinerado en la intimidad familiar y a las cuatro y media de la tarde será la conducción desde el Tanatorio Peña hasta el cementerio municipal, donde recibirán sepultura sus cenizas. También habrá misa este sábado a las ocho en la iglesia parroquial.