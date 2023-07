Sen fogueteiro non hai festa

Balbino Castedo, fogueteiro de San Adriano (Lourenzá), case tódalas fin de semana do verán está de festa. Leva toda a vida mirando para as alturas e soltando pólvora. Como será que "aínda teño foguetes sen cobrar de cando eran pesetas", di. Mesmo o podemos atopar por parroquias como Castelomaior, Labrada, Augaxosa, Vilamartín Pequeno... ou na súa propia pois ultimamente polo val fan unhas festas de campionato e na Filomena teñen chegado a xuntar cartos para seis orquestras.

Estes días andará facendo ruído de festa polas verbenas e procesión de Cabarcos, onde teñen tres grupos e a orquestra Principal. Pero sen algo de lume, non hai festa, sexan estas da rodeada ou as do Conde Santo, que tamén lle tocan.

Os foguetes, segundo potencia e alcance, son variados e ao gusto e o peto da comisión. Dende 90 euros a ducia ata 220 ou máis aqueles de estourido máis sofisticado e programado polos pirotécnicos de Reiriz. Pero, como di el, o importante tamé é "darlles ritmo" cara o ceo.

No seu caso, ten unha relación especial coas alturas pois agora debe mirar ben dende onde tira os foguetes, e para onde irán. Andar coa pólvora a pulso ten o seu aquel pero como tamén é cazador empedernido, pois comezou de neno coa escopeta, abonda a experiencia. "Este ano só matei un", recoñece.

Coas alturas garda unha curiosa anécdota de 1977, que aínda lle trae recordos cando ten que pincharse para calmar a dor da súa cadeira. Daquela estaba emigrado en Suíza e traballaba con boa parte da familia e veciños para un rico propietario do Cantón de Baileau, xa tirando aos Alpes italianos.

Mestras estaba sulfatándolle a viña, uns operarios limpaban a graxa reseca dos cables dun teleférico que pasaba sobre a súa cabeza esquivando montañas. "A un deles quedóulle atrapada a man entre o cable e a cepa, eu tentei axudarlle aganchando por ela arriba pero desmontouse todo e caín, mancando a cadeira; e aínda menos mal, puido ser peor se caigo por aquela montaña abaixo case vertical", explica..

A aventura suiza duroulle ata 1986 cando se veu de volta atender os pais xa maiores, reemprendendo a vida no val, e tirando os foguetes das festas.