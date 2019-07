Los focenses aprueban el nuevo cambio en la circulación del centro

La remodelación de las dos calles del centro de Foz, la Avenida da Mariña y Álvaro Cunqueiro ,fue el tema central en la localidad durante meses. La primera en arreglarse fue la Avenida da Mariña, que aunque en un principio no estaba concebida para ser peatonal acabó siéndolo mientras no empezaron las obras en Álvaro Cunqueiro, que fue mientras duraron los trabajos en su paralela de doble dirección. La peatonalización fue defendida por unos y denostada por otros y, al final, el entonces gobierno local optó por una opción salomónica permitiendo el paso de vehículos y haciendo aparcamientos rápidos de 45 minutos. Lo que siempre estuvo claro fue que Álvaro Cunqueiro sería en dirección Burela en su parte central y de doble sentido en las cabeceras, de manera que el tráfico de salida hacia Ribadeo se canalizara por la Rúa do Pilar y la Rúa do Cemiterio. Esta opción nunca cuajó del todo entre los vecinos.

Estos cambios fueron tan polémicos que estuvieron presentes en todos los programas electorales y una de las promesas del nuevo gobierno era volver las calles al estado original nada más llegar al consistorio: Avenida da Mariña, en dirección Burela y Álvaro Cunqueiro hacia Ribadeo. Así lleva siendo las últimas semanas.

Algunos de los focenses no acaban de ver bien las reformas que se llevaron a cabo en estas calles y los cambios que se produjeron en la circulación. Es el caso de Pedro Fraga, que asegura que "estaba mellor antes de facer ningunha obra", ya que piensa que "pasan moitos coches e a moita velocidade, e ademais os espazos que hai para aparcar son moi poucos e a xente usaos máis tempo do que debe". Además asegura que debería de habilitarse un mayor número de plazas de aparcamiento ya que "sempre teño problemas para aparcar no centro".

La mayoría de los vecinos considera que la estética de las calles es ahora más moderna y abierta y con más espacio para los peatones

Sin embargo, la mayoría de los focenses están contentos con el cambio estético y con que la circulación vuelva a su estado original porque consideran que es más útil. Santiago Pérez explica que "é máis sinxelo saír de Foz sen necesidade de ir pola Rúa do Pilar" y añade que "ademais os comercios agradecen bastante o cambio porque no verán hai máis turistas que veñen ata aquí cos seus coches". Pilar Campos es otra focense que también se alegra del reciente cambio: "Paréceme máis intelixente e tamén máis cómodo" y también habla de los espacios habilitados para estacionar los coches durante 45 minutos explicando que "é útil pero tamén pode ser pouco tempo e entón hai xente que ao final o deixa máis do que está permitido". También aclara que estéticamente le gusta mucho más tras las obras que se llevaron a cabo en los últimos años: "Parece máis limpo, e dá moita mellor imaxe".

Los cambios estéticos en estas dos calles gustan a muchos de los focenses, como a Adoración Lorenzo, que afirma que "quedou bastante ben e ademais as aceras son moi anchas e podemos pasear por elas perfectamente". En este sentido, añade que "non deberan ser peatonais completamente xa que son unhas rúas polas que pasan moitos coches e necesitan circular por algún lugar". No es la única que piensa que no debería ponerse ninguna de estas dos calles peatonales. Antonio Méndez también habla de que "non deberan poñer ningunha peatonal porque non hai outra rúa ben preparada para sacar o tráfico" pero añade que "se fixesen esto estaría moi ben ter unha rúa só para residentes e xente que vaia pasear e ver os comercios".

En general, la mayoría de los focenses y también de los visitantes están muy contentos con el reciente cambio que se produjo en la circulación por la facilidad que aporta para circular por el pueblo y salir hacia las dos direcciones. Así lo explica Pilar Expósito: "Dar a volta polo colexio non era axeitado porque a rúa non está preparada para que pasen tantos coches por ela. Estaba moi mal pensado".

Mónica González, también de Foz, se muestra contenta con este cambio pero pone sobre la mesa que el que existe en la localidad es la falta de aparcamiento: "Eu creo que deberían poñer máis aparcamentos e con tempo ilimitado, porque fan bastante falta xa que ás veces non hai onde deixar o coche, porque coas obras sacaron bastantes prazas". "Contar cun aparcamento estaría xenial", añade.