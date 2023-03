Una focense lleva meses con dolor a la espera de que le retiren unos tornillos de la espalda

Marta Expósito Eiroa es una focense que lleva seis meses de baja en su trabajo. Una baja complicada porque sufre dolores permanentes que se le acentúan hasta extremos insoportables de vez en cuando. Se los produce una infección derivada de unos tornillos que le implantaron hace diez años en el hospital Juan Canalejo de A Coruña. Ella misma explica que esos tornillos están fabricados con un material que posteriormente se demostró que no era estable y acabó por retirarse. Pero para ella ya era demasiado tarde.

Un día en su trabajo un dolor muy fuerte la inmovilizó y primero lo confundieron con una lumbalgia. "Na Mutua non aceptaban que fose un accidente laboral aínda que me pasou alí", recuerda. Un TAC y una resonancia le arrojaron un diagnóstico muy distinto de una lumbalgia: "Foi a demostración de que un tornillo estaba descolocado, de que había un rechazo do meu corpo, de que había infección, unha fístula e teño perdas de líquido céfalorraquídeo".

El médico que la operó hace diez años le ofreció "un papel moi básico" para ser operada por la Mutua "pero é unha operación moi complicada e ten que ser en Madrid", algo que ella no quiere por lo que implica y porque quiere operarse en un hospital público.

Para poder hacer esto último se encontró con un nuevo problema "que é que me meteron nunha lista de espera cunha cualificación normal, a pesares de que eu estou cunhas dores insoportables e, sobre todo, cunha infeción que non se sabe que alcance ten nin está tratada, e iso sería o primeiro que me terían que facer, para despois meterme uns tornillos novos. O meu médico de cabeceira deume un volante como Preferente para o Hula e déronme vez para xuño". Dice que presentó una queja a la que le respondieron "dicindo que o sentían, pero que antes non había oco, e iso sabendo a miña situación".