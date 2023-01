Una focega compatibiliza baloncesto, atletismo, ser profesora y opositar

La vida de Rosalía Rodríguez-Gigirey Villar (Foz, 1998) es un rompecabezas. Su pasión por el deporte la ha llevado a compatibilizar el atletismo y el baloncesto con su trabajo como profesora de matemáticas en la Universidad de Vigo y el estudio de la oposición para maestra de secundaria de matemáticas. Además, trabaja en un proyecto en la universidad para estimular la vocación hacía las matemáticas en niños de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la Eso.

Rosalía recuerda cómo fueron sus inicios en el deporte. "Comecei co predeporte, faciamos de todo, pero o que máis fixen de pequena foi baloncesto", asegura. Pero fue José Antonio Sama, su entrenador, el que la animó a probar en el atletismo. "A primeira vez que fun a unha carreira foi coa camiseta dos Celtas", recuerda. Y ahora, aunque practica los dos deportes, prefiere el atletismo "porque só depende de mín, non necesito un equipo, aínda que agora estou nos Celtas porque me apunto a un bombardeo", comenta.

Y es que Rosalía es la presidenta del Club Atletismo Ría de Foz, atleta y jugadora de baloncesto con el Adamo Celtas de Foz sénior. ¿Cómo lo compatibiliza todo? "Non o sei nin eu", responde. "Son dous deportes que se complementan moi ben. Durante a semana adestro atletismo, os venres vou a adestrar co Celtas, e as fins de semana doblo, aínda que algunhas veces teño que renunciar a unha das actividades", señala.

Y todo ello con su labor profesional. Rosalía estudió Matemáticas en Santiago y ahora, mientras que estudia las oposiciones, trabaja en la Universidad de Vigo como profesora de matemáticas, el primer cuatrimestre en la ciudad pontevedresa y el segundo en Ourense. "Miña nai bótame a bronca, pero é cuestión de organizarse", dice.

Pero la focega no sabe estarse quieta. "De feito, durante o confinamento paseino mal, non sabía que facer metida na casa", reconoce. "Agora perdo moito tempo no coche, pero gústame facer actividades", dice. "Dícenme que parezco unha nena con moitas extraescolares", dice sonriendo. "Gústame estar activa, non son de pasar a tarde no sofá", aclara.

Con el Adamo Celtas de Foz está viviendo una gran temporada. "O grupo lévase moi ben, tamén cos adestradores, Pablo e Miguel", desvela. "O obxectivo é ascender, pero non nos podemos relaxar porque na fase de ascenso atoparémonos aos mellores de cada grupo", afirma.

Sobre su faceta como atleta, desvela que sus pruebas preferidas son los 400 vallas al aire libre y los 800 metros en pista cubierta.

"A miña intención co atletismo é adestrar todos os días, pero co traballo e o estudio é complicado. Pero sempre adestro tres ou catro días á semana e os venres vou a baloncesto", comenta. Durante los últimos años tuvo como entrenador a Manolo Vigo. "Aprendín moito del, pero este ano como non sabía o tempo que iba ter, decidín deixalo e organizo eu os meus adestramentos", comenta.

Otra faceta importante es la de presidenta del Ría de Foz: "O clube foi un soño desde pequena, e cando se fundou quixen estar metida ao cen por cen", advierte. "Ser a presidenta está ben, pero a min o que me gusta é estar cos nenos, adestralos, velos medrar...", dice.

Le gusta el esquí: "No Entroido irei esquiar" y el año pasado probó con el triatlón "pero xa non me dá a vida para tanto", concluye.