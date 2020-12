La flota de Gran Sol expresa su inquietud por el efecto del Brexit a medio plazo

"Tranquilidade relativa pola información constante das administracións central e autonómica e polos recortes menores a curto prazo, pero incerteza polas consecuencias do Brexit a longo prazo, cando haxa que negociar cada ano as cotas e o acceso ás augas". Con estas palabras se expresaba el burelés Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.

Otero participó en una reunión por videoconferencia con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, al igual que Jesús Lourido de Puerto de Celeiro. El patrón mayor burelés expresó su preocupación por el futuro de la flota gallega. "Non sabemos como influirá o acordo no reparto de cotas na UE nun futuro próximo, nin se a partir de 2026 teremos que compartir caladoiros con flotas industriais do norte de Europa que pescan en augas británicas", manifestó.

Para Otero la cesión del 25% de la cuota a Gran Bretaña "só é favorable para ese país, que poderá vendernos o peixe sen aranceles e aumentar a zona de pesca ás 200 millas".

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías pidió que se aclarase si tendrán que regresar los buques que están de marea el 1 de enero, cuando entra en vigor el acuerdo del Brexit. La mitad de los 89 buques españoles que faenan en aguas comunitarias tiene su base en Burela y Celeiro.

El ministro Planas recordó al sector que Reino Unido será, desde enero, un país tercero y recupera la soberanía sobre sus aguas y el control de sus recursos pesqueros. Los buques españoles podrán continuar con su actividad en aguas británicas en condiciones similares a las actuales hasta finalizar el periodo de ajuste de cinco años y medio, el 30 de junio de 2026.

Planas precisó que el acuerdo no afecta a especies tan importantes como la caballa, el jurel y la bacaladilla, ni tampoco a especies de aguas profundas, como el besugo, los alfonsinos, el sable negro y los granaderos. En el caso de una especie de gran interés para la flota lucense como es la merluza norte, el descenso de cuota es progresivo y limitado hasta el 1 por ciento al que se llegará en 2026.

FEIJÓO. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remitió al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, una carta para pedir "información oficial" sobre el acuerdo pesquero del Brexit y para reclamar que Galicia tenga una "presencia directa" en las futuras negociaciones con el Reino Unido y en el seno de la UE sobre las cuotas de captura.

El titular del Gobierno gallego refleja su "preocupación" por la incidencia que tendrá la salida británica en el sector pesquero, que supone "un novo recorte da actividade da flota" en aguas del Gran Sol. Según Feijóo, el sector y las familias que viven de él "non pueden permitirse un impacto semellante ao sufrido".