Flores frescas para la Pascua

Los detalles importan y uno de los que realza los pasos de la Semana Santa de Viveiro es el ornato floral, que la mayoría de las cofradías encargan a floristerías, aunque algunos cofrades son profesionales de la decoración o el arte floral y asumen ese cometido de manera altruista para sus entidades, que sufragan solo el material.

El de Jesús Atadell, de la cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad, es el ejemplo más relevante. De su creatividad salen los adornos que luce el Cristo homónimo que preside la procesión de La Pasión del Viernes Santo, acompañado por la Banda Romana de tambores de la cofradía.

Atadell explica que basa su trabajo en el color de las flores. "Es algo fundamental, tiene que haber blanco porque nuestra procesión es de noche, para que se vea bien en la calle, y además la imagen saca tonos granates y rosas, por lo que procuro hacer los montajes con flor blanca y rosa".

Preparación del anda del Cristo de la Agonía por Las Siete Palabras. ANTÍA

El profesional, que trabaja con sus proveedores habituales, indica que mira "flores de temporada en esos tonos. Este año lleva muchas orquídeas porque estaba a buen precio, creo que es la primera vez que tenemos tantas. Para los últimos detalles intento abastecerme de flores silvestres de la zona, dependiendo de si coincide más tarde o más temprano, algunos años lleva cerezo y este año es de un 'pexegueiro', en función de lo que pueda conseguir".

El creador destaca que "el precio me parece muy importante, porque hay que usar bastante cantidad. Siempre intento que parezca algo asilvestrado porque nuestra imagen no deja de estar en el suelo de un monte, por eso intento que recuerde siempre la naturaleza, que lleve espino o cerezo, flores con ramas que se salen de lo habitual. En algún momento se me ocurrió utilizar 'xesta', pero se marchita pronto".

Jesús Atadell explica que la mayor parte de la flor viene de Holanda y con el paso de los días se deteriora, aunque reconoce que se arriesga "más que las floristerías porque no me apetece volver a trabajar. Las floristas colocan verde básico y floración escasa al inicio y para los días grandes ponen la flor definitiva. La flor viene de cámaras y enseguida se pasa. Suelo montar todo el día de la inauguración de la Antesala de un Museo (en la carpa), el 98% lo dejo listo en la primera fase, y si veo que se marchita le hago un refresco. Aún acabé el miércoles tras buscar unos detalles en el campo".

También en la cofradía de A Misericordia tienen una directiva que decora desinteresadamente sus pasos. Es Rosario Pérez y ello rebaja el coste. El hermano mayor, René Gómez, tiene claro que el Ecce Homo debe lucir flores rojas. "É a flor dos nazarenos e dos Cristos da Paixón, mentres que Nosa Señora da Clemencia debe levar branco, símbolo de pureza". Esa es su gama cromática. Ambas llevan rosas. "Este ano temos doante para o do Ecce Homo. É un dos gastos grandes, pero o protagonismo deben levalo as imaxes, as flores teñen que ser un potenciador, chamar a atención o conxunto".

Desde la Real Cofradía de Las Siete Palabras, Jesús Fernández, señala asimismo que "nalgunha ocasión hai colaboradores que sufragan algún centro ou adorno dunha imaxe". Su entidad costea, entre otras, las flores de los pasos del Cristo de la Agonía, que presidió ayer el vía crucis de hombres. "Antigamente poñía a ornamentación a cofrade Marta Fanego, pero agora encárgase a unha floristería".

La hermandad de La Santa Cruz confía en Floristería Loly. La hermana mayor, María del Carmen López, indica que piden que "las flores sean bonitas, usamos mucha orquídea, y de calidad, a María al pie de la Cruz le van mejor los colores fucsia y rosa, y a La Esperanza, las blancas, pero esencialmente las imágenes tienen un movimiento oscilatorio en las procesiones, por eso les pedimos que busquen el mecer de la imagen".

La hermandad del Prendimiento completó ayer sus adornos florales, que encarga a una floristería. El fin es que "quienes visiten la carpa, encuentren los pasos como procesionan", indica José Veiga, el hermano mayor. Su cofradía utiliza anturium en el paso homónimo y flor blanca con verde para el San Pedro. "Las imágenes lucen más con el adorno floral".

También la Cofradía del Santísimo Rosario, que preside Francisco Fernández, encarga el ornato de los pasos que preparan este Jueves Santo por la mañana en Santa María.

