La floración temprana del eucalipto sin nordés augura mucha avispa velutina

La floración temprana del eucalipto y la ausencia de viento del nordeste augura un año propicio para la avispa velutina, según el gerente de la empresa Serpa, José María Vázquez, que augura que habrá bastante presencia de este insecto en la comarca. "Lo que detona en la zona el arranque de abejas y velutinas es la floración del eucalipto, este año hubo bastante, por lo que necesitaríamos 15 días de nordés potente para contrarrestarla, si no vamos a tener bastante, quitando el hecho de que capturemos con el trampeo", asegura.

El exterminador vivariense, que tiene intención de reforzar el control del insecto invasor, considera que la meteorología es "un factor importantísimo en el desarrollo de la plaga". "Las primeras avispas pueden empezar el nido en cualquier momento, si hubiese mucho nordés en marzo, aparecen en abril, sino las que salgan ahora van a generar machos que aparearán las reinas que quedaron sin salir este mes", explica. De hecho, el pasado día 7 halló el primer nido primario: "Tengo puestas trampas de monitoreo en todos los ayuntamientos, pero aún no caen muchas, donde más detecté, fue en Viveiro y Xove".

En estos concellos inicia el trampeo ahora, "cuando los momentos térmicos son mejores para su desarrollo, primero en las zonas más bajas y próximas al mar, pasando después a las altas, como Muras o Meira, en abril". Las trampas están operativas tres o cuatro meses para capturar el mayor número posible de reinas. Por eso, anima a los vecinos y apicultores a colocar ya las trampas, porque "la mayor parte de lo que cae ahora son reinas y cada una que se atrapa, evita tres o cuatro nidos", explica.

PROFESIONAL. Vázquez se muestra orgulloso de haber ideado el trampeo generalizado para reducir la incidencia de la avispa asiática y destaca que el área donde trabaja, ha desaparecido de los niveles máximos que recogen los mapas de la Xunta. "Donde trabajamos durante el primer año reducimos al 50% su presencia, y el segundo entre el 70 y el 90%. Son resultados para poder convivir con ellas Cuando llegamos a un concello normalmente está invadido, hacemos un estudio para saber dónde hay que incidir más, revisando donde hay colmenas en un radio de 300 metros o casas, y después tratamos de mejorar los datos año a año", indica.

Como empresario considera útil realizar un trampeo profesional. Dice que incluso a nivel particular no sale muy caro y evita problemas al desbrozar. "Es un tema de seguridad ciudadana", recalca. Vázquez considera que lograr "la erradicación total es difícil, la idea sería soltar machos con la genética modificada, pero eso requiere investigación e inversión". Mientras tanto, apuesta porque el ser humano actúe para lograr un equilibrio. Como ejemplo de eficacia hace una comparativa del municipio de Viveiro donde se registraron 1.200 nidos en 2015, mientras que en 2021 solo se retiraron 175 y estima estabilizada la plaga cuando en 100 kilómetros cuadrados no se localizan más de 150 nidos.

Esos datos demuestran que "el trampeo funciona", destaca. "Los apicultores dicen que hay menos, me da alegría ser útil, me satisface". Este año trabajará por primera vez en Ortigueira y seguirá con los concellos con los que ya lleva años trabajando. Por el momento reconoce que mantiene los precios, pese a la subida del gasóleo y los materiales que están encareciendo todos los servicios.