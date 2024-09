El físico José Rivas será hijo predilecto de A Pontenova

El Concello de A Pontenova concederá el título de Hijo Predilecto del municipio al catedrático emérito de Electromagnetismo de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), José Rivas Rey, nacido en 1947 en la aldea de Vilargondurfe. El alcalde pontenovés, Darío Campos, fue el que realizó la propuesta del nombramiento que se hará oficial en un pleno que se celebrará este jueves. Campos indicó que este nombramiento está desligado de las fiestas patronales que se celebran el primer fin de semana de octubre, ya que su intención con la propuesta es reconocer la valía intelectual de este vecino que "ten tras de si un labor importantísimo no seu campo e nunca se lle fixo un recoñecemento que estea á altura da súa valía".

En todo caso, el regidor pontenovés indicó que el nombramiento no irá acompañado de un gran acto público "porque non queremos facer nada que sexa moi espectacular, senón que se lle fará entrega dun agasallo máis ben simbólico e logo si que se ofrecerán uns pinchos, pero non queremos tampouco convertir isto nun espectáculo. Trátase máis ben de ter o detalle, de recoñecer a valía desta persoa e, por suposto, de que desta forma o seu nome quede ligado para sempre ao da Pontenova".

Además, Darío Campos reconoce que otro aspecto que le hizo al equipo de gobierno tomar esta iniciativa fue la circunstancia de que José Rivas continúa manteniendo una relación fluida y constante con A Pontenova y sus vecinos. De hecho, explica que "ten unha casa aquí e vén tanto nos veráns como noutras épocas do ano e sempre se amosa totalmente integrado entre nós". Como ejemplo, se comprometió a dar varias charlas en el IES Enrique Muruais de la localidad.

Una carrera profesional espectacular

José Rivas es licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid y académico numerario de la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) por la sección de Matemáticas, Física y Ciencias de la Computación así como catedrático emérito de la Universidade de Santiago de Compostela.

Está considerado a nivel estatal e incluso internacional como una gran autoridad en el mundo del electromagnetismo, cuya cátedra ocupa desde 1982 y trabajó también para el instituto Max Panck de la localidad alemana de Stuttgart, que está considerado como uno de los más prestigiosos a nivel mundial.

Biografía a nivel personal

En el plano personal, está casado y tiene dos hijas, estudió el bachillerato en el IES Lucus Augusti de Lugo y es un gran aficionado al golf y a pasear, algo que hace con mucha frecuencia en A Pontenova. En 1998 recibió el premio de Investigación Empresarial Burdinola y en 2018 el premio nacional Salvador Velayos otorgado por el Club Español de Magnetismo.