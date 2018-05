De martes a jueves próximos está previsto el juicio por el atropello ocurrido en la exhibición de la Festa do Motor en el polígono de Landrove, en octubre del 2013. Entonces una joven perdió el control de su vehículo y arrolló a siete espectadores, algunos de los cuales consideraron que era una imprudencia grave, mientras la defensa de la conductora entendía que era una simple falta. La propia fiscal del caso pidió en el año 2016 al juzgado de instrucción que dictara un auto de sobreseimiento provisional al considerar que no había base probatoria suficiente para acusar. En las diligencias previas renunció incluso a formular escrito de acusación.

La defensa no ve imprudencia y que conforme aal Código Penal de entonces tendría multa de 10 a 30 días. La fiscal argumentó: "Del análisis del día de los hechos no puede extraerse a priori un actuar irreflexivo o actuar a la ligera, como pudiesen ser que la conductora dejase de prestar la atención indispensable o elemental, hubises desatendido de forma manifiesta las normas del rally, esto es, un supuesto de imprudencia grave...inclusive no se ha acreditado que la causa del accidente fuera como consecuencia de la velocidad excesiva del vehículo pilotado sino una salida de la calzada; el suelo con el cual se encuentra el vehículo no es el mismo, es decir, ya no hay asfalto y se encuentra con tierra, un piso que supone que el agarre es completamente distinto y la maniobra de frenado o de intentar volver a introducir el vehículo en la calzada implica la total falta de adherencia".

El ministerio fiscal entiende que el descontrol del coche, "de forma puntual que perfectamente pudo ser de menos de un segundo, no puede ser calificado como imprudencia grave". Agrega que no tomó alcohol y la única circunstancia de que era novel y las irregularidades administrativas pero no penales con el seguro y la ITV no justifican que incurriera en imprudencia grave, sino leve.

El atestado de los agentes, tampoco apuntó defecto de organización. Más bien que se le habría ido el coche, colisionó con el bordillo, rebotó y se salió de la calzada. Los organizadores de la Asociación Forza Racing Viveiro tenía seguro, permisos y zonas acotadas. El juicio determinará, en todo caso, si hubo lesiones imprudentes.

ALCOHOLEMIA GRAVE. Por otra parte, el Juzgado de lo Penal de Lugo también tiene previsto ver un caso de una mujer que se salió de la variante de Viveiro a las ocho de la mañana del 8 de febrero del 2016 con un Chevrolet, yendo a chocar contra un árbol. C.C.A. olía a alcohol y dio una tasa de 1,14 miligramos en la primera prueba que le efectuaron. Piden para ella una multa de 9 meses y 21 meses sin carné.

CONDUCCIÓN SIN PERMISO. Asimismo, irá a juicio S.A.P. que en octubre del 2016 conducía un VW Golf en la zona del cargadero de A Insua, sin tener permiso y que se fugó de los policías nacionales que le dieron el alto. Por lo que el fiscal pide 10 meses de prisión para él.