El fiscal solicita hasta cuatro años de prisión por una pelea en O Valadouro

Una mujer se enfrenta a cuatro años de prisión y sus padres, a tres años y medio, por delitos de lesiones cometidos presuntamente contra la actual pareja de su ex y contra este en O Valadouro, en un juicio que se celebrará el jueves en el Penal 2 de Lugo. El fiscal también propone que sean indemnizados en 15.000 euros la mujer y en 9.000 euros el hombre, que por otro lado se enfrenta a nueve meses de prisión por un delito de malos tratos no habituales a su ex e indemnización de 500 euros por las lesiones que también le causó en la pelea.

Según el escrito los hechos sucedieron el 22 de octubre de 2014 en la vía pública en una parroquia de O Valadouro cuando el hombre y su actual pareja se disponían a entregar a la ex la hija común de ambos y se inició una discusión que acabó con agresiones "a golpes y patadas". La acusada y sus padres "golpearon reiteradamente y sacaron del coche tirándole de los pelos" a la actual pareja, momento en que el hombre "al ir a ayudarla golpeó" a su ex y después fue "agredido con patadas, puñetazos y golpes" por los otros tres.

La actual pareja estuvo hospitalizada dos días y las lesiones tardaron 180 en curar, quedándole como secuela un trastorno de estrés postraumático, mientras que el hombre también sufrió lesiones en distintas partes, entre ellas la pérdida de un diente y el desplazamiento de otros tres. Su ex tuvo asimismo policontusiones que tardaron 15 días en curar. En el altercado el hombre perdió una cruz de oro y resultaron dañados su coche y su camisa, por lo que también reclama.

El fiscal plantea órdenes de alejamiento de 200 metros mutuas para el hombre y su ex, de año y medio para él y de cuatro años para ella, además de que esta y sus padres indemnicen al Sergas en 442,29 euros por la atención prestada a la actual pareja.