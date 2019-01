A firma mariñá Galipizza recibe en Madrid o distintivo Q de calidade

A firma mariñá Galipizza obtivo a certificación da marca Q do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE) na categoría de Servicios de Restauración, convertíndose así na única cadea de restauración galega que o ostenta.

A marca de garantía Q Calidade Turística é unha marca de recoñecido prestixio dirixida á certificación de servizos turísticos. Para obter este galardón Galipizza superou nos últimos meses unhas estrictas auditorías que aseguran que a prestación dos seus servizos é garantía de calidade, seguridade e profesionalidade; analizando tódolos aspectos da xestión dos seus establecementos: xestión, aprovisionamento, materias primas, prestación do servizo, instalacións, etc; así como a formación e profesionalidade do persoal.

Esta Q achega aos establecimentos que a ostentan: prestixio, diferenciación, fiabilidade, rigurosidade e promoción por parte da Secretaría de Estado de Turismo e as Comunidades Autónomas.

O Clúster do Turismo de Galicia colaborou no notable incremento do número de establecementos recoñecidos coa Q de Calidade, co que Galicia se sitúa no segundo posto no número total de Q de Calidade, só por detrás de Andalucía.

O acto de entrega tivo lugar durante a Noite Q que o Instituto para a Calidade Turística Española organizou en Madrid este xoves.