Fire to the Barn: metal 'made in Viveiro'

De los locales de ensayo de Celeiro procede los martes, jueves y domingos un sonido muy potente. Son los chicos de Fire to the Barn, un nuevo grupo de metal que tuvo su origen en Viveiro durante el confinamiento de 2020, que ya grabó dos temas en un estudio profesional —pueden escucharse en Spotify y en otras 150 plataformas musicales— y que ultima su set para lanzarse a dar conciertos, además de seguir creando nuevas canciones.

El vivariense Eric Gómez es el batería y alma máter del grupo, que se animó a impulsar al ver interrumpida su actividad profesional como músico por culpa de la pandemia. Lo acompaña desde los inicios el joven de Fazouro Daniel Rego, de solo 17 años y estudiante, que domina la guitarra. A ellos se unió meses después su primer bajista, Marcelo Cortez, y en verano del 2021 el vocalista, el también vivariense Cristian Díaz. La última incorporación fue el actual bajista, el celeirés Javier Santano hace cosa de un mes.

Primeros pasos: grabaron dos canciones en un estudio profesional

"Siempre quise tener una banda de metal o hardcore, del palo que suena en el Resu", comenta Eric Gómez sobre los inicios del grupo, pero "era un sueño o un capricho" que no le permitía llevar a cabo su trabajo anterior como batería de otras formaciones musicales, y vio la oportunidad cuando tuvo que regresar a Viveiro al interrumpirse todas las actividades durante el estado de alarma. Ahí empezó a trabajar en la lonja y a través de un compañero "de casualidad" supo de Dani, que "es una máquina tocando la guitarra" y se forma en el conservatorio de Viveiro, además de seguir sus estudios ordinarios.

En una de las noches de encierro Eric cuenta que bajó a la calle a pasear a su perra y, "con todo el pueblo en silencio" escuchó a un bajista. "Estaba seguro de que lo era, porque nadie está escuchando una pista aislada de bajo en su casa. Me puse con el radar y enseguida llegué a la ventana del tipo, y ahí fue como conocimos al primer bajista, que se fue hace poco por motivos de su vida", explica. Junto con las últimas incorporaciones, el cantante y el nuevo bajista, forman un cuarteto de "groove metal, con pinceladas de thrash y una voz desgarradora", describe Gómez, sobre un grupo llamado Fire to the Barn (lo que viene siendo ‘fuego al granero’) porque su idea inicial, medio en broma, era Lume na Palleira.

El grupo se autoproduce y compone sus propios temas, con letras en castellano, de protesta social y altas dosis de sarcasmo. En octubre del 2021 realizaron su primera grabación en un estudio profesional, Son Natural Estudios de Santiago de Compostela, donde dieron vida a Falso profeta y Generación de cristal, dos canciones que ya pueden ser escuchadas en Spotify y en otras plataformas.

Además en su Facebook tienen vídeos de otros temas que hacen ellos. "Ahora mismo tenemos un setlist de seis o siete temas que nos da para media de repertorio propio y después tenemos alguna cover o versión de Pantera, Anal Hard o Your Demise", dice Eric Gómez, para quien precisamente Pantera es su grupo favorito, mientras que el de Dani es Sylosis, el de Cristian, Get The Shot, y el de Javi, Heaven Shall Burn.

Con la preparación que van sumando ya se animan a dar algún concierto en salas y confían en que la gente los vaya conociendo y surjan oportunidades, algo que "tiene que ver con tener contactos y suerte", dicen. Si en algo están de acuerdo es en que no quieren hacerse "famosos ni millonarios. Yo con gustarle a mi sector de audiencia, sean 50 personas o 500, me da igual. Esto es un hobby, somos apasionados de la música", destaca el batería.

Como se autofinancian sí les gustaría que al menos los conciertos les permitieran cubrir gastos, pero tampoco quieren precipitarse e ir a lugares más grandes en los que no puedan tener el resultado que les gustaría. "El Resu es como mi hijo, me haría una ilusión enorme, pero intimida un poco porque no quisiera dar un mal paso, defender un concierto en un escenario tan grande es diferente a estar en un pub a pie de pista. Si algún día estamos allí quisiera vernos guay ahí arriba y eso hay que rodarlo", reconoce.

Divulgación: están en Spotify y otras 150 plataformas musicales

Para seguir creciendo continúan trabajando. Siguen componiendo y ya tienen otros "tres o cuatro temas más en el tintero". También se mantienen fieles a los ensayos en los locales de Celeiro y agradecen al Concello que les permita su utilización gratuita, al tiempo que recuerdan al difunto alcalde Melchor Roel "que apostó mucho por la juventud y por la música". Estos ensayos no son los únicos momentos de trabajo, ya que en cualquier instante que les surge una idea enseguida la comparten con los demás por el móvil o el ordenador. "Esto es devoción y pasión, es lo que más nos gusta", recalcan