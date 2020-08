Finalizan los trabajos para mejorar el gálibo en la N-642 en Foz

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana concluyó los trabajos para elevar el gálibo en tres pasos superiores sobre la N-642 en Foz, una actuación que deja a un mínimo de 5 metros la altura sobre la calzada y evitará el choque de camiones que cargan maquinaria voluminosa o pesada, como ocurrió recientemente en dos de ellos. "Os traballos de elevación do gálibo remataron a pasada noite, un día antes do prazo previsto, na ponte situada no kilómetros 33 da N-642, polo que xa non será preciso cortar a vía e desviar o tráfico na zona polas noites", señaló la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La subdelegada subrayó la complejidad técnica de la obra y el horario, que pretendía minimizar el impacto sobre la circulación. Se han invertido 616.000 euros en un proyecto que también permitió arreglar los daños en los cuatro pasos elevados existentes en la carretera, reconstruyendo aceras, barandillas y pavimentando. También se repuso una línea eléctrica.